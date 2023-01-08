رابطة الأندية تعلن أفضل لاعب فى مباراتى اليوم بالدورى

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة أفضل لاعب في مباراتي الإسماعيلي أمام حرس الحدود، البنك الأهلي مع أسوان.

واختارت رابطة الأندية، في مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود، مصطفى زيكو لاعب الفريق العسكري، ليكون أفضل لاعب في اللقاء.

وجاء على الصحفة الرسمية لرابطة الأندية "مصطفى تمكّن من تسجيل ثنائية في شباك الدراويش ليمنح فريقه نقاط المباراة كاملة، ويمنح نفسه أيضًا جائزة رجل المباراة".

وفي مباراة البنك الأهلي وأسوان، تم اختيار الغاني إسحاقو يعقوبو لاعب البنك الأهلي كرجل للمباراة.

وكتبت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية: "المستوى المُتميز والثابت هو عنوانه، يعقوبو هو رجل المباراة خلال مواجهة البنك الأهلي وأسوان".