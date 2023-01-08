الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رابطة الأندية تعلن أفضل لاعب فى مباراتى اليوم بالدورى

حرس الحدود والإسماعيلي
حرس الحدود والإسماعيلي

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة أفضل لاعب في مباراتي الإسماعيلي أمام حرس الحدود، البنك الأهلي مع أسوان.

واختارت رابطة الأندية، في مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود، مصطفى زيكو لاعب الفريق العسكري، ليكون أفضل لاعب في اللقاء.

وجاء على الصحفة الرسمية لرابطة الأندية "مصطفى تمكّن من تسجيل ثنائية في شباك الدراويش ليمنح فريقه نقاط المباراة كاملة، ويمنح نفسه أيضًا جائزة رجل المباراة".

وفي مباراة البنك الأهلي وأسوان، تم اختيار الغاني إسحاقو يعقوبو لاعب البنك الأهلي كرجل للمباراة.

وكتبت الصفحة الرسمية لرابطة الأندية: "المستوى المُتميز والثابت هو عنوانه، يعقوبو هو رجل المباراة خلال مواجهة البنك الأهلي وأسوان".

رابطة الأندية المصرية الاسماعيلى حرس الحدود البنك الأهلي فريق أسوان

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