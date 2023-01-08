رمضان عبدالمعز: «نهنئ الدنيا بمقدِم المسيح عيسى بن مريم»

قدم الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد قائلًا: «لو بيدي كل لحظة وكل وقت أقول لكم كل سنة وأنتم طيبون».

داعية يهنئ الأقباط: «كل لحظة وأنتم بخير وسعادة وكرم وستر من الله

وأضاف عبدالمعز خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «DMC» الأحد: «كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم في صحة وسعادة وكرم وستر من ربنا، ونهنئ الدنيا كلها بمقدِم نبيٍ كريم اسمه المسيح عيسى ابن مريم».



واستشهد بقول الله تعالى: «إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ»، مؤكدًا أن وجيهًا تعني أنه صاحب جاه ومنزلة عالية.



وأكد أن الله سبحانه وتعالى جعل سيدنا عيسى وجيهًا في الدنيا والآخرة، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا».



وتابع: «سيدنا عيسى كان يمسح على المريض ربنا يشفيه، ويحيي الموتى بإذن الله».