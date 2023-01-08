الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تعرف على الإيرادات الكلية لفيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» لمحمد هنيدي

نبيل الجميل
نبيل الجميل

واصل الفيلم الكوميدي الجديد «نبيل الجميل أخصائي تجميل» بطولة الفنان محمد هنيدي تحقيقه إيرادات مميزة للغاية في دور العرض السينميائي منذ إطلاقه قبل 10 أيام من الآن.

إيرادات فيلم نبيل الجميل لمحمد هنيدي

وجميع فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» لمحمد هنيدي حتى اليوم 15 مليون جنيه و700 ألف بعد أن حقق أمس ما يقرب من 2 مليون جنيه ليحقق هنيدي رقمًا مميزًا في شباك التذاكر المصري.

قصة فيلم نبيل الجميل

وتدور الأحداث في إطار كوميدي، ويجسد هنيدي شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية. 

وتُقدم نور شخصية دكتورة تجميل (علياء) تعمل في مستشفى استثماري يديره والدها الدكتور الشهير الذي يلعب دوره الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، ويبدو من سياق الأحداث أن هناك كثيرًا من الاختلافات حول رؤية كل منهما للطب ولتخصص التجميل، فعلياء (نور) ترى أن الطب رسالة خاصة مجال التجميل، بينما يرى والدها الطبيب الشهير أن الهدف هو النجاح المادي، وهو ما يؤدي إلى كثير من الصراعات بينهما.

يشارك في بطولة فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" عدد من النجوم هم محمد هنيدي، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجي، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوي، مادلين طبر، شيما الشريف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي.

وعلى صعيد آخر يسعى الفنان محمد هنيدي لتقديم تجربة سينمائية جديدة خلال العام الجاري من خلال فيلم “الجواهرجي” الذي  يقدمه مع النجمة منى زكي والفنانة عارفة عبد الرسول والفنان الراحل أحمد حلاوة ومن المقرر أن يطرح خلال مواسم الأعياد القادمة بعد الانتهاء من كافة أعمال المونتاج والمكساج.

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وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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