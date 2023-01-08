الأحد 08 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تقرير: ارتفاع حجم الدين الحكومي للدول العربية خلال 2022

المؤسسة العربية لضمان
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار

قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إن حجم الدين الحكومي للدول العربية ارتفع بمعدل 4.6% ليصل إلى 1662.9 مليار دولار عام 2022. 

وتابعت المؤسسة في تقرير لها حصل «الدستور» على نسخة منه، أن هناك نحو 62.8% من إجمالي الدين الحكومي في الدول العربية خلال عام 2022 في 5 دول، وارتفع حجم الدين الحكومي في 13 دولة عربية خلال عام 2022، حيث ساهم الارتفاع الحاد في أسعار السلع وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وتشديد الأوضاع المالية العالمية وصعوبة النفاذ إلى التمويل إلى تفاقم أزمة الدين الحكومي في العديد من الدول. 

واستقر حجم الدين الحكومي خلال عام 2022 في كل من السعودية وليبيا وموريتانيا، في مقابل تراجع حجم الدين الحكومي المجمع لدول العربية بمعدل 0.4% خلال عام 2023 ليصل إلى 1656.6 مليار دولار، كمحصلة لتوقعات تراجع حجم الدين في 11 دولة عربية، في مقابل ارتفاع متوقع لحجم الدين الحكومي في 7 دول أخرى تتصدرها الجزائر ولبنان والمغرب مع استقرار حجم الدين في ليبيا عند 58.4 مليار دولار. 

المؤسسة العربية الاستثمار الصادرات الدين الحكومى السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

«كسرت قلب بيّك».. رسالة مؤثرة تسببت في صراخ جورج وسوف على نجله وديع

رئيس «معانا لإنقاذ إنسان» لـ«الدستور»: الادعاءات المنتشرة ضدنا باطلة ولا أساس لها من الصحة

عالم أزهرى: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

«الأعلى للآثار» يتابع المشروعات الجارى تنفيذها فى القاهرة

محافظ الوادى الجديد يطمئن على توافر السلع الغذائية بالأسواق والمنافذ (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ذات يناير (١)

جمال-أسعد

المحافظ.. وزيارة العيد

لواء. محسن الفحام

أجراس الطمأنينة والتسامح

حسين دعسة

«بن غفير».. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى

أحمد الصغير

الشيخ الشعراوى.. هكذا صنعوا الأسطورة!

د.أحمد الخميسى

مغالطات الترجمة إلى العامية

ماجد حبته

رئيس مجلس النواب الأمريكى

الحسين عبدالرازق

مسرحية عن الشيخ الشعراوى؟!

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس