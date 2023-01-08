تقرير: ارتفاع حجم الدين الحكومي للدول العربية خلال 2022

قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إن حجم الدين الحكومي للدول العربية ارتفع بمعدل 4.6% ليصل إلى 1662.9 مليار دولار عام 2022.

وتابعت المؤسسة في تقرير لها حصل «الدستور» على نسخة منه، أن هناك نحو 62.8% من إجمالي الدين الحكومي في الدول العربية خلال عام 2022 في 5 دول، وارتفع حجم الدين الحكومي في 13 دولة عربية خلال عام 2022، حيث ساهم الارتفاع الحاد في أسعار السلع وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وتشديد الأوضاع المالية العالمية وصعوبة النفاذ إلى التمويل إلى تفاقم أزمة الدين الحكومي في العديد من الدول.

واستقر حجم الدين الحكومي خلال عام 2022 في كل من السعودية وليبيا وموريتانيا، في مقابل تراجع حجم الدين الحكومي المجمع لدول العربية بمعدل 0.4% خلال عام 2023 ليصل إلى 1656.6 مليار دولار، كمحصلة لتوقعات تراجع حجم الدين في 11 دولة عربية، في مقابل ارتفاع متوقع لحجم الدين الحكومي في 7 دول أخرى تتصدرها الجزائر ولبنان والمغرب مع استقرار حجم الدين في ليبيا عند 58.4 مليار دولار.