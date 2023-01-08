الأحد 08 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «صحة الغربية» يتفقد العيادات المتنقلة المتمركزة أمام الكنائس

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، العيادات المتنقلة المتمركزة أمام الكنائس، جاء ذلك بحضور فريق العمل المشرف على تأمين الكنائس أثناء الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، العيادات المتنقلة المتمركزة أمام الكنائس، جاء ذلك بحضور فريق العمل المشرف على تأمين الكنائس ، أنه بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بشأن التأمين الكامل لسلامة وصحة الإخوة المسيحيين أثناء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وتوفير كل أوجه الرعاية الصحية لهم، وبالقرب منهم ومن خلال التواجد المستمر.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن العيادات المتنقلة المتمركزة أمام الكنائس تؤدى أعمالها الطبية والعلاجية للجميع على أكمل وجه وبصورة مشرفة لاقت استحسان الجميع، مشددا على أن العيادات متمركزة أمام الكنائس منذ عصر أمس الجمعة، وحتى الرابعة عصر اليوم، وبها أطباء أخصائيين وتمريض مدرب على أعمال الطوارئ، ومزودة بكل الأدوية ومستلزمات الطوارئ، والكشف والعلاج بالمجان.

كما أكد أنه تم توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية وأسطوانات الأكسجين، وكل ما يتعلق بالأمور الطارئة، لتكون على أهبة الاستعداد لأي أمرٍ طارئ مهما كان، كما أن بها فرقًا طبية مدربة على أعمال الطوارئ على أعلى مستوى من الجودة في الأداء لخدمة الجميع.

عيد الميلاد وكيل صحة الغربية تفقد العيادات المتنقلة المتمركزة

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