الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أمطار بالقاهرة والمحافظات.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد

أمطار
أمطار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا  الإثنين، طقس خريفى بارد في الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد غدا فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 30٪، وأمطار متوسطة بنسبة حدوث 60 ٪ على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40٪ على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وخليج السويس، وفرص أمطار متوسطة قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40 ٪ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30 ٪ على شمال الصعيد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين:  القاهرة العظمى 18  درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.

الأرصاد أمطار خفيفة القاهرة الكبرى سقوط امطار خفيفه شبورة مائية

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وائل لطفي

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