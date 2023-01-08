الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على عاطل يروج استروكس في السلام

القبض على عاطل
القبض على عاطل

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم، من ضبط عاطل لتورطه في الاتجار في مخدر الاستروكس في منطقة السلام على المتعاطين.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته كمية لمخدر الاستروكس وزنت كيلو جرام – مبلغ مالي - هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 30,000 جنيه تقريباً.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مخدر الاستروكس منطقة السلام عاطل ضبط مباحث القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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