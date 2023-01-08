ضبط مخدرات بـ1.5 مليون في يوم

شن ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، الأحد، حملات مكبرة لاستهداف تجار المخدرات، على مستوى الجمهورية.

أسفرت عن ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات النارية لذات العيار، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول.

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول.

وجرى ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة ملك والد أحدهما ومنتهية التراخيص بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام، فرد خرطوش، مبلغ مالى، 3 هاتف محمول.

وتم ضبط شخصين حال وجودهما بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام، فرد خرطوش، عدد من الطلقات النارية لذات العيار، مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول.

وضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول.

وتمكنت الجهود من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة الزاوية، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام ، مبلغ مالى، هاتف محمول وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 469,000 جنيه تقريباً.