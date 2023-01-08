الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3 مصابين فى تصادم بين سيارة ودراجة بخارية بالفيوم

تصادم
تصادم

أصيب 3 مواطنين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم، بين دراجة بخارية وسيارة، بالطريق الدائري، بمحافظة الفيوم. 

كان الطريق الدائري بمدينة الفيوم، شهد وقوع حادث تصادم، وقع بين سيارة ودراجة بخارية أمام مدخل عزبة الغريب بقرية الإعلام، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفيوم الجامعي.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

جروح متفرقة بالجسم دراجة بخارية حادث تصادم محافظة الفيوم الطريق الدائري

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3 مصابين فى تصادم بين سيارة ودراجة بخارية بالفيوم

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