الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمطروح صباح غد

محافظ مطروح
محافظ مطروح

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2022- 2023 لمراحل النقل والشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح، غدا الاثنين 9 يناير 2023 و تستمر حتى 25 يناير 2023، وفقًا للجداول المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بمطروح.

ومن جانبه، وجه اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والجهات المختصة للقيام بأعمال التطهير والنظافة العامة ورفع  الإشغالات بمحيط المدارس، مؤكداً على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير المناخ المناسب للطلاب.

وأكد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، علي تشكيل غرفة عمليات على مستوى المديرية برئاسته، و على مستوى الإدارات التعليمية لرصد المشكلات التي تحدث أثناء الامتحانات والعمل على حلها، مشدداً على مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري إدارات المتابعة، وتقويم الأداء والموجهين و مديري المراحل والتطوير التكنولوجي بمتابعة أعمال الامتحانات على مدار الساعة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية .

وشدد وكيل "تعليم مطروح"،  على اتباع التعليمات التى أكد عليها الدكتور وزير التربية والتعليم في اجتماعه الأخير  بشأن انضباط العملية الامتحانية، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية و تحقيق التباعد الأمن بين الطلاب داخل اللجان الامتحانية ، مشيرا إلي  أن عملية التصحيح سوف تتم يومياً بالتزامن مع بدء أعمال الإمتحانات من أجل الانتهاء من عملية رصد الدرجات واعلان النتائج فى المواعيد المحددة.

اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التطوير التكنولوجي العملية الامتحانية الفصل الدراسي الأول امتحانات الفصل الدراسي الأول تشكيل غرفة عمليات تعليم مطروح رفع الإشغالات

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