الأحد 08 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني يطالب بملاحقة مخالفي قرار وضع الأسعار على السلع لمواجهة الاحتكار

النائب عيد حماد
النائب عيد حماد

ثمن النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإسراع في استكمال خروج كافة كافة البضائع التي وردت في الموانئ، مشيرًا إلى أن هذا القرار سوف يسهم في سد حاجة السوق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع، خاصة السلع الاستراتيجية، وبالتالي انخفاض الأسعار تلقائيًا.

وأكد "حماد"، في تصريحات له، أن الافراجات الجمركية عن البضائع أمر ضروري لزيادة المنتجات والبضائع في السوق، بما يسهم في تراجع الأسعار بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته خلال الفترة الماضية، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار.

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وأشار عضو مجلس النواب إلى خطورة تصريحات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بشأن وجود ضعف في الرقابة على الأسواق، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس  النواب، الثلاثاء 3 يناير، مطالبًا الأجهزة الرقابية بتكثيف الرقابة على الأسواق والتجار، لمواجهة الاحتكار والزيادة غير المبررة في أسعار السلع.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة التأكد من تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان أسعار السلع سواء على المنتجات أو على الأرفف، وذلك لمنع التلاعب بالأسعار، منوهًا إلى ضرورة معاقبة أصحاب المحال والمنافذ التجارية بمصادرة البضائع والسلع غير المعلن عن تسعيرها، إضافة إلى توقيع العقوبات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.

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