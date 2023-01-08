«بلدنا زمان».. صورة عمرها 119 عامًا لميدان سليمان باشا «طلعت حرب حاليًا»

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الأحد، فقرة بعنوان "بلدنا زمان"، وهي ترصد صورًا تحكي تاريخ الناس والأماكن من كل محافظات مصر.

واستعرضت أسماء يوسف، مقدمة البرنامج، صورة لميدان سليمان باشا "طلعت حرب حاليًا"، وتم التقاطها عام 1903، وهو من أهم وأشهر ميادين القاهرة، وهو مؤسس الجيش المصري الحديث في عهد محمد علي باشا، وتم تكريمه بإطلاق الميدان باسمه حتى قيام ثورة يوليو 1952، التي قررت التخلص من جميع رموز الملكية، ونقل التمثال إلى المتحف الحربي.

صورة لسيدة من الريف المصري

كما تم استعراض صورة لسيدة من الريف المصري تطحن الحبوب بـ"الرحايا" عام 1931، أي منذ 92 عامًا.

فيما قالت آية عبدالرحمن، مقدمة البرنامج، الرحايا هي آلة تستخدم لطحن الغلال، وهي آلة موروثة من أجداد الأجداد، وتصنع من حجر الصلد أو الرخام، وكانت موجودة في كل البيوت بالصعيد، وتستخدم في طحن القمح والفريك وغيره.