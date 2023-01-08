الأحد 08 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مستشار وزير الزراعة: جهود كبيرة لتحقيق أكبر استفادة من الموارد المائية

أحمد إبراهيم
أحمد إبراهيم

أكد المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أحمد إبراهيم، أن تطوير منظومة الري يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في حسن إدارة مواردها المائية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، كما تهدف إلى توفير المياه اللازمة لدعم خطة الدولة في التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي لزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال إبراهيم، في تصريحٍ صحفي، إن فوائد منظومة الري الحديث تتمثل أيضًا في ترشيد استخدام التقاوي والأسمدة والمبيدات، ما يعود بالنفع على المزارعين، فضلًا عن تقليل تكاليف مقاومة الحشائش التي تنمو أثناء عملية الري بالأساليب القديمة، كما تسهم في زيادة الإنتاجية للفدان، وأيضًا تقلل من تكاليف استخدام الطاقة، مشيرًا إلى أهمية الدور الإعلامي في توعية المزارعين بضرورة الاشتراك في المنظومة الجديدة والاستفادة من حزمة الحوافز التي تقدمها الدولة.

وأضاف أنه يتم تنفيذ منظومة التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة مثل الري بالرش أو التنقيط أو الري المحوري من خلال مرحلتين، الأولى يجري الانتهاء منها حاليًا في حوالي مليون فدان وكانت مناصفة بين وزارتي الزراعة والري، أما المرحلة الثانية تستهدف 3.7 مليون في الأراضي القديمة.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن الدولة تقدم تسهيلات تمويلية غير مسبوقة لمشروع تحديث الري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تشجيع المزارعين على التحول إلى نظم الري الحديثة.

وأشار إلى أن القرض الذي يحصل عليه المزارع بدون ضمانات، لأن وزارة المالية هي الضامن، لافتًا إلى أن هناك تسهيلات في الإجراءات، كما يمكن أن يستفيد منه المزارعون بصفة منفردة أو الجمعيات الزراعية.

وزارة الزراعة منظومة الري خطة الدولة استصلاح الأراضي زراعة المحاصيل الاستراتيجية الأمن الغذائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

انهيار منزل مكون من 5 طوابق بأسيوط.. والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض (صور)

«حدث ليلا»| مشاجرة حفيدة السادات مع سائق.. ومصرع تباع سقط عليه 10 أطنان من القمح

عالم أزهرى: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

اليابان تبدأ فى تشديد القيود على المسافرين القادمين من الصين

«التضامن» تعلن عدد المستفيدين من الألف يوم الأولى من حياة الطفل

كلب ضال يعقر طفلين وسيدة بقرية بشبيش فى الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مغالطات الترجمة إلى العامية

ماجد حبته

رئيس مجلس النواب الأمريكى

الحسين عبدالرازق

مسرحية عن الشيخ الشعراوى؟!

د. منى حلمى

إعلان مصر دولة هادئة عام 2023

مؤمن المحمدي

وِش المنطق

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس

رئيس الوزراء الفلسطينى: الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة قرصنة لن تثنينا عن مواصلة نضالنا