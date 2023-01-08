مستشار وزير الزراعة: جهود كبيرة لتحقيق أكبر استفادة من الموارد المائية

أكد المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أحمد إبراهيم، أن تطوير منظومة الري يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في حسن إدارة مواردها المائية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، كما تهدف إلى توفير المياه اللازمة لدعم خطة الدولة في التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي لزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال إبراهيم، في تصريحٍ صحفي، إن فوائد منظومة الري الحديث تتمثل أيضًا في ترشيد استخدام التقاوي والأسمدة والمبيدات، ما يعود بالنفع على المزارعين، فضلًا عن تقليل تكاليف مقاومة الحشائش التي تنمو أثناء عملية الري بالأساليب القديمة، كما تسهم في زيادة الإنتاجية للفدان، وأيضًا تقلل من تكاليف استخدام الطاقة، مشيرًا إلى أهمية الدور الإعلامي في توعية المزارعين بضرورة الاشتراك في المنظومة الجديدة والاستفادة من حزمة الحوافز التي تقدمها الدولة.

وأضاف أنه يتم تنفيذ منظومة التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة مثل الري بالرش أو التنقيط أو الري المحوري من خلال مرحلتين، الأولى يجري الانتهاء منها حاليًا في حوالي مليون فدان وكانت مناصفة بين وزارتي الزراعة والري، أما المرحلة الثانية تستهدف 3.7 مليون في الأراضي القديمة.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن الدولة تقدم تسهيلات تمويلية غير مسبوقة لمشروع تحديث الري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تشجيع المزارعين على التحول إلى نظم الري الحديثة.

وأشار إلى أن القرض الذي يحصل عليه المزارع بدون ضمانات، لأن وزارة المالية هي الضامن، لافتًا إلى أن هناك تسهيلات في الإجراءات، كما يمكن أن يستفيد منه المزارعون بصفة منفردة أو الجمعيات الزراعية.