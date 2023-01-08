الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ مناعة يكشف مدى خطورة الطفرة المستجدة من فيروس كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أوضح الدكتور خالد أبو شنب، تفاصيل الطفرات التي يشهدها متحورأوميكرون، وحقيقة حدوث 14 طفرة للمتحور الجديد، قائلاً: "إن فيروس كورونا من ضمن مجموعة الفيروسات التي تتميز بطفرات متعددة وطفرات مستجدة بالوقت، وهو ليس شيئًا جديدًا".

 

وأضاف أبوشنب، خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن كورونا شهد عدة طفرات سابقة مثل ألفا وبيتا وجاما ودلتا وأوميكرون، لافتا إلى أن متحور الأوميكرون خرج منه عدة طفرات أخرى، مؤكدا أن هذه هي طبيهة الفيروس، بالإضافة إلى أن الفيروس ومتحوراته  تنتشر في فصل الشتاء، وبالتالي هذا شيء ليس بجديد. 

 

وأوضح أن الطفرات التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة البريطانية كان لديها سرعة فائقة في الإنتشار بسبب حدوث طفرات في البروتين الشوكي الخاص بمدى سرعة انتشار الفيروس ودخوله إلى جسم الإنسان.  

 

وأشارإلى أن الطفرة المتواجدة في الصين تختلف عن الأخر ى التي توجد في الولايات المتحدة ، لكن الأعراض هي نفسها، مؤكدًا أن الخطورة من هذه الطفرة المستجدة ليست مخيفة، بل على العكس فهي أقل من الفيروس الأصلي في بداية الجائحة.

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