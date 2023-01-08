الأحد 08 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مرتضى منصور عن مروان عطية: اللاعب موقع للزمالك وهوقفه لو راح الأهلى

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك قائلا : “أنا معرفش اللاعب وكان الاتفاق إني أدي محمود علاء للإتحاد وأستنى ليناير أو لشهر 6 ولو اتباع مروان عطية فالزمالك هو اللي ليه الأولوية”.

 

وأضاف رئيس نادي الزمالك: “ من يومين كلمني محمد مصيلحي بيقولي الخطيب وأمير توفيق عاوزين اللاعب”.


وقال منصور : “ الزمالك عرض 10 مليون والأهلي 25 مليون وأربع لاعبين، وبيراميدز عارض 30 مليون .. العرض وصل لـ 12 مليون، وقولتله مش هدفع أكتر من كده فـ قالي هات رغبة اللاعب”.


وأضاف: “ نادي الزمالك ممضي اللاعب على عقد ورغبة، ولو اللاعب راح الأهلي أنا هقدم العقود وهوقفه لإن أنا معايا العقود، وأنا هسيب مصيلحي لجمهور إسكندرية يتصرف معاه”.

 

يذكر أن الأهلي أتم اتفاقه لضم مروان عطية وحصل على توقيعه بعقد لمدة 4 مواسم ونصف.

 

وستكلف الصفقة النادي الأهلي مبلغا ماليا يفوق العشرين مليون جنيه بجانب إعارة لاعبين للاتحاد السكندري بين 4 لاعبين عرضهم الفريق الأحمر على زعيم الثغر في انتظار إتمام إدارة الاتحاد لاتفاقها مع اللاعبين. 

رئيس التحرير

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