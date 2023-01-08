الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخرين فى حادث تصادم سيارتين بطريق الفرافرة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرين في حادث تصادم سيارة محملة بأنابيب بأخرى نقل محملة بالدواجن بطريق الفرافرة في الوادي الجديد وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء وسيارة الإنقاذ لمكان الحادث.

 

وردت معلومات للواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارتين إحداهما محملة بأنابيب البوتجاز والأخرى محملة بالدواجن بالكيلو 95 بطريق الداخلة _ الفرافرة في الوادي الجديد.

 

أسفر الحادث عن مصرع صالح جميل أحمد عبد الباقي، 26 عامًا ومقيم الفرافرة وإصابة أحمد محمد محمود، 52 عاماً بمركز الفرافرة وإصابة سائق سيارة الأنابيب.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

شخص مصرعة وأصيب اخرين حادث تصادم بطريق الفرافرة الوادي الجديد الإسعاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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