التعادل الإيجابى يفرض نفسه على مباراة ليفربول وولفرهامبتون فى كأس الاتحاد.. وإعادة اللقاء لاحقًا

فرض التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نفسه على نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

بهذه النتيجة، تُعاد المباراة في وقت لاحق يحدده الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك حسب قواعد البطولة التي تنص على إعادة اللقاء في ملعب الطرف الآخر حال التعادل.

سجل جونزالو جيديز، هدف المباراة الأول في الدقيقة 26، حيث أخطأ أليسون في تمرير الكرة إلى أرنولد، لتصطدم بقدم جيديز، ويسكن الكرة على يمين أليسون حارس الريدز.

وأدرك داروين نونيز التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 45، بتمريرة حاسمة من أرنولد، حيث مرر الأخير كرة طولية، سددها نونيز من مرة واحدة في الشباك.

وفي بداية شوط المباراة الثاني، سجل محمد صلاح هدف الريدز الثاني في الدقيقة 52 بعد خطأ من المدافع توتيز جوميز الذي أعاد الكرة قصيرة إلى حارس المرمى قبل أن يخطف صلاح الكرة ويسددها بسهولة في المرمى.

وسجل هوانج هي تشان، الهدف الثاني لفريق ولفرهامبتون في الدقيقة 66، حيث تبادل هوانج عدد من التمريرات القصيرة مع ماتيوس كونيا، انتهت بإحرازه الهدف الثاني.