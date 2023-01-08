الأحد 08 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

التعادل الإيجابى يفرض نفسه على مباراة ليفربول وولفرهامبتون فى كأس الاتحاد.. وإعادة اللقاء لاحقًا

ليفربول وولفرهامبتون
ليفربول وولفرهامبتون

فرض التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق نفسه على نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

 

بهذه النتيجة، تُعاد المباراة في وقت لاحق  يحدده الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك حسب قواعد البطولة التي تنص على إعادة اللقاء في ملعب الطرف الآخر حال التعادل.

 

سجل جونزالو جيديز، هدف المباراة الأول في الدقيقة 26، حيث أخطأ أليسون في تمرير الكرة إلى أرنولد، لتصطدم بقدم جيديز، ويسكن الكرة على يمين أليسون حارس الريدز.

 

وأدرك داروين نونيز التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 45، بتمريرة حاسمة من أرنولد، حيث مرر الأخير كرة طولية، سددها نونيز من مرة واحدة في الشباك.

 

وفي بداية شوط المباراة الثاني، سجل محمد صلاح هدف الريدز الثاني في الدقيقة 52 بعد خطأ من المدافع توتيز جوميز الذي أعاد الكرة قصيرة إلى حارس المرمى قبل أن يخطف صلاح الكرة ويسددها بسهولة في المرمى.

 

وسجل هوانج هي تشان، الهدف الثاني لفريق ولفرهامبتون في الدقيقة 66، حيث تبادل هوانج عدد من التمريرات القصيرة مع ماتيوس كونيا، انتهت بإحرازه الهدف الثاني.

ليفربول وولفرهامبتون كاس الاتحاد الانجليزي محمد صلاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

التعادل الإيجابى يفرض نفسه على مباراة ليفربول وولفرهامبتون فى كأس الاتحاد.. وإعادة اللقاء لاحقًا

هل البنك الأهلي يعمل اليوم.. موعد انتهاء إجازة البنوك في مصر

عالم أزهرى: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

«تنمية الصعيد»: «حياة كريمة» مشروع قومي لا مثيل له في العالم

منها رواية «بيت النساء» لـ جونيلا فابيان.. أبرز إصدارات دار الأدهم بمعرض الكتاب

مصرع تباع سقطت عليه 10 أطنان قمح بأكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مغالطات الترجمة إلى العامية

ماجد حبته

رئيس مجلس النواب الأمريكى

الحسين عبدالرازق

مسرحية عن الشيخ الشعراوى؟!

د. منى حلمى

إعلان مصر دولة هادئة عام 2023

مؤمن المحمدي

وِش المنطق

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس

رئيس الوزراء الفلسطينى: الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة قرصنة لن تثنينا عن مواصلة نضالنا

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟