الأحد 08 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

هل البنك الأهلي يعمل اليوم.. موعد انتهاء إجازة البنوك في مصر

البنك الأهلي
البنك الأهلي

يبحث العديد من عملاء البنوك عن موعد انتهاء اجازة البنوك في مصر بالتزامن مع اجازة عيد الميلاد المجيد التي تخصصها الدولة للعاملين بالقطاعين العام والخاص من كل سنة، حيث يصدر مجلس الوزراء بيانا بموعد إجازة 7 يناير، كما يتساءل المواطنون هل البنوك اجازة اليوم الأحد ام تعمل بالدوام اليومي.

شراء شهادات 25%.. هل البنوك تعمل اليوم

بالنسبة للتساؤل المواطنون هل البنوك تعمل اليوم في مصر والاجابة هي لا، فاليوم الاحد الموافق 8 يناير اجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد 2023، ومن المقرر أن تنتهي اجازة البنوك في مصر يوم الاثنين الموافق 9 يناير حيث يعتبر يومي عمل عاديًا .

من جانبه، أعلن البنك الأهلي المصري، عن عمل 146 فرعاً من فروعه، يومي الجمعة والأحد، لاستقبال الراغبين في شراء شهادات 25%.

وأوضح البنك أن فروع ستكون متاحة أيضا يومي الجمعة والأحد للتنازل عن العملات الأجنبية، من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة السادسة مساء.

ويوم الأحد الموافق 08/01/2023 سيتم افتتاح الفروع من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءاً تيسيراً على العملاء.

إجازة عيد الميلاد المجيد 2023 

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الأحد الموافق 8 يناير 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بدلًا من يوم السبت الموافق 7 يناير 2023.

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نصيحة مهمة من رئيس بنك مصر قبل شراء شهادات الـ 25%

الإجازات الرسمية 2023

عيد الميلاد المجيد: 7 يناير.

عيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير: 25 يناير.

يوم شم النسيم: الأول من برمودة بالتقويم القبطي ويوافق 17 ابريل 2023.

أيام عيد الفطر 2023 : الاجازة تبدأ من 21 وحتى 24 إبريل. 

عيد العمال 2023 : 1 مايو.

ثورة 30 يونيو: 30 يونيو.

وقفة عرفات و ايام عيد الأضحى 2023 : 28 يونيو وحتى 2 يوليو .

رأس السنة الهجرية 2023 : الأول من المحرم بالتقويم الهجري

ثورة 23 يوليو: 23 يوليو.

المولد النبوي: 12 ربيع الأول بالتقويم الهجري ويوافق 16 سبتمبر 2023

عيد القوات المسلحة وحرب أكتوبر: 6 أكتوبر.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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