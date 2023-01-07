السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

نصيحة مهمة من رئيس بنك مصر قبل شراء شهادات الـ 25%

محمد الأتربي
محمد الأتربي

قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، رئيس اتحاد بنوك مصر، إننا لجأنا لطرح شهادات 25% لمعالجة التضخم والدولرة. 

وأضاف الأتربي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن التضخم وصل إلى 21%، بينما وصل في أمريكا إلى 10% وفي ألمانيا 5%.

وأوضح أن البنوك تدعم الاقتصاد القومي، معقبًا: "أرباحنا بلغت 23 مليار جنيه في 18 شهرا".

وأشار إلى أن قيمة شهادات الـ 25% بلغت 91 مليار جنيه في ثلاثة أيام من طرحها، مؤكدًا أن بعض المواطنين حولوا الدولارات إلى جنيهات للحصول على شهادة بفائدة 25%، حيث يعتبر سعر فائدة الـ 25% مميزا ولن يتكرر. 

وبين أنه من المتوقع ثبات أو انخفاض سعر الدولار خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك موارد بالعملة الأجنبية بأكثر من 90 مليار دولار.

كما أوضح أن القطاع الخاص والمؤسسات المالية لهما دور في دعم الإقتصاد القومي.

ووجه رئيس بنك مصر، رسالة للمواطنين، قائلًا: "أنصح من لديه شهادة 11% أو 18% ألا يكسرها حتى لا يتعرض لخسارة كبيرة". 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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