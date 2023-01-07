السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مدحت العدل: مبادرة إحياء المسرح المدرسي تنطلق مع بداية الترم الثاني

مدحت العدل
مدحت العدل

قال الكاتب والسيناريست مدحت العدل، إن عظماء مصر من النجوم كانوا من خريجي المسرح المدرسي.

وتابع في كلمته خلال العرض المسرحي «تقدر» بدار الأوبرا، أن مبادرة إحياء المسرح المدرسي وتهدف لإحياء الدور المسرحي في المدارس واكتشاف المواهب وخلق حالة من المنافسة.

وأكد على أن المبادرة ستنطلق في مدارس مصر بدأ من الفصل الدراسي الثاني فبراير 2023.

ويضم العرض مجموعة من نجوم الفن هم: يسرا، كارول سماحة، أكرم حسني، حنان مطاوع، محمد فراج،  أسماء أبو اليزيد، محمد الشرنوبي، أحمد الرافعي، فريق بلاك تيما، وكورال الشرق، ومن تأليف مدحت العدل، ومن إخراج بتول عرفة، ويناقش العرض عدة قضايا من خلال الاستعراضات المسرحية مثل رفض التنمر والتعصب وزرع الثقة في نفوس الطلاب للسعي وراء تحقيق أحلامهم.

ويشارك بالعرض 7 أطفال تم اختيارهم من بين 2300 طفل تقدموا من أصحاب المواهب الفنية من داخل المدارس المصرية.

يعتبر العرض المسرحي  "تقدر" هو أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام، وسينفذ تقنياتها المصرية محمود صبري أحد أهم الأعلام في مجال السينوغراف والحاصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في روما بعد تصنيعه أول جهاز هولوجرام مصري.
 

آية بتول عرفه المؤثرات البصرية الكاتب والسيناريست العرض المسرحي تقدر الفصل الدراسي الثاني

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وائل لطفي

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