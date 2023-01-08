الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم الأحد 8 يناير 2023 لمواليد الأبراج المائية

الأبراج المائية
الأبراج المائية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 8 يناير 2023 ، لمواليد الأبراج المائية.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

 مهنيًا: الحوار والنقاش هما الطريق الأمثل للتوصل إلى قرارات صائبة تعود عليك بالنفع في مهنتك.

عاطفيًا: يقنعك الشريك باقتراحات تتعلق بحياتكما، عليك أن تمضي معه وقتًا أطول لتصل إلى النتائج الجيدة.

صحيًا: تشعر بأنك تمتلك طاقة جبارة تريد تفجيرها في نشاطات أو أعمال جماعية مفيدة صحيًا.

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حظك اليوم لمواليد برج الحوت

 مهنيًا: تدور الأحداث بصورة ممتازة في مصلحتك على الصعيد المهني، وتصادف دعمًا من المحيطين والمحبين.

عاطفيًا: احذر أحد المقربين جدًا فهو مصمم على إفساد علاقتك القوية بالشريك حسدًا وغيرة وانتقامًا.

صحيًا: لا تمارس العمل أكثر من طاقتك، فالجسم والعقل يحتاجان إلى الراحة.

 

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

 مهنيًا: آفاق النجاح تفتح أمامك وتعرف تقدمًا كبيرًا في مجالك المهني، فحاول أن تستفيد لأن الفرصة قد لا تتكرر.

عاطفيًا:لا تقحم الشريك في خلافات ونقاشات غير مجدية، إن نصائحه مفيدة جدًا لتخطي أي عقبة في طريقك.

صحيًا: لا تفوّت أي مناسبة جماعية تتضمن مشيًا في الطبيعة أو القيام برحلة بحرية ممتعة.

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صفات أصحاب الأبراج المائية:

أصحاب الأبراج المائية حساسون، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبير، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

كما يتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

وكذلك فهُم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنهم من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، التي تتأثر من أقل الأشياء.

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وائل لطفي

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