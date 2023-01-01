برج الحوت 2023.. عام فرح وازدهار وعلاقة عاطفية جديدة

مع بداية العام الجديد يهتم مواليد كل برج بمعرفة توقعات برجهم، ومن مواليد برج الحوت من هنا يتصدر عنوان "توقعات برج الحوت 2023" قوائم الأكثر بحثًا عبر محرك البحث جوجل.

توقعات برج الحوت 2023

وحسب كثير من قارئي الفلك والتوقعات فإن توقعات برج الحوت 2023 تشير إلى عام العوض وجني ثمار الأعوام الماضية في العام الجديد، حيث المفاجآت السارة والأحداث السعيدة والدعم الكوكبي الذي يجعل الحظ محالفا لمواليد برج الحوت المائي والذي يهتم به مواليد الفترة الزمنية من 20 فبراير إلى 20 مارس.

توقعات مواليد برج الحوت 2023

مع اقتراب العام الجديد يرغب الكثيرون في معرفة توقعات برج الحوت 2023، وهو آخر الأبراج المائية، وآخر الأبراج الواقعة على الخريطة النجمية، يتميز مواليده بالقلب الطيب والمشاعر الحساسة وفي المقابل تتمثل أبرز عيوب برج الحوت في العالم الافتراضي الذي يعيشه داخله حيث يرفض مواليده تقبل الواقع.

توقعات برج الحوت 2023

نقدم لكم توقعات برج الحوت 2023 وفقا للتوقعات السنوية للأبراج كالتالي:

توقعات برج الحوت 2023 على الصعيد المهني

سيحصل مواليد الحوت على ترقيات جديدة في العمل وفرص كبيرة في الحصول على وظائف مميزة وكذلك رواتب مجزية، ولمن يرغب من مواليد الحوت في تغيير وظيفته فالوقت ميمون لهم في فبراير ويونيو لتغيير مسار العمل.

سيحصل مواليد الحوت أيضا على الصعيد المهني على الثناء والتقدير بسبب كفاءته، وينصح خبراء الفلك مولود الحوت ببدء مشاريع تجارية دون خوف في العام الجديد فهو عام الأفكار الجديدة والمبتكرة لهم وسيتم فيها تنفيذ استراتيجيات ناجحة جدا على جميع الأصعدة.

توقعات برج الحوت 2023 ماليًا

تشير توقعات برج الحوت 2023 على الصعيد المالي إلى استثمارات مربحة تدر عوائد مالية لمولود الحوت طوال العام الجديد، وينصح خبراء الفلك مواليد الحوت بالاستثمار في العقارات والتكنولوجيا المعلوماتية فهو مجال مزدهر بالربح لمولود الحوت الذي يتميز بإبداعاته الفنية والذهنية ما يحقق له ربح مالي طويل الأجل.

على الصعيد الصحي

ولمواليد برج الحوت الراغبون في معرفة توقعات برج الحوت 2023 على الصعيد الصحي، فمن المرجح أن يزيد وزن مولود الحوت، وأن يعاني من مشاكل الإمساك والمعدة وباقي اضطرابات الجهاز الهضمي فضلا عن الصداع، ولذلك على مواليد الحوت الاعتناء بالنظام الغذائي وتوقيتاته المثالية.

توقعات برج الحوت 2023 عاطفيا

بخلاف الازدهار المالي والمهني لمولود الحوت، فمن المرجح أن يعاني من صعوبات عاطفية في العام الجديد، حيث تشير توقعات برج الحوت 2023 إلى إحباطات متعلقة بالزواج والحب، وسوء تفاهم مع الشريك بسبب عدم الثقة والشك، وبالتالي سيعاني مولود الحوت من القلق وعدم الاستقرار.

المتزوجين من مواليد برج الحوت سيكون عليهم بذل قصارى جهدهم لإعادة علاقاتهم العاطفية إلى مسارها الطبيعي، وفي المقابل سيسهل انهيار العلاقات السطحية في الحب، وينصح خبراء الفلك مولود الحوت بالتحلي بالاحترام والثقة والتفاهم والتضحية لتثبيت علاقته العاطفية بشكل مرضي في عام 2023.

توقعات برج الحوت 2023 من ماجي فرح

أوضحت عالمة الفلك اللبنانية ماجي فرح، توقعات برج الحوت 2023 على جميع الأصعدة في العام الجديد، وبشرتهم بأن الحياة المهنية ستكون مشرقة جدا، وسيتمكن مولود الحوت من تحسين صورته في مكان عمله، ومن المحتمل أن يترقى وينتقل إلى مكان أفضل اعتبارا من منتصف العام.

أحداث غير متوقعة

تنصح ماجي فرح مواليد برج الحوت بالاستماع إلى صوتهم الداخلي، وتوخي الحذر لأن هناك بعض الأحداث غير المتوقعة ربما تحدث، ولكن الأمور ستتحسن في النهاية بفضل نضج مولود الحوت وحصوله على دعم الأصدقاء وتركيزه في العمل الجاد.

أعداء في العمل

يواجه مواليد الحوت بعض الأعداء في مكان العمل بسبب عبور كوكب زحل، الذي يتسبب في فرض قيود عليه في شهر مارس 2023، وهو ما سيتم تخطيه بالعمل المستمر دون توقف مع الالتزام الذي يضمن له عدم التعرض للأذى، ونصيحة ماجي فرح لمواليد الحوت عدم تصديق كل ما يسمعوه.

ازدهار مالي

تؤكد توقعات برج الحوت 2023 بأن هناك ازهار مالي لمولود الحوت بفضل تأثير كوكب زحل عليه، وهو ما يتطلب من مواليد الحوت أيضا التخطيط الدقيق وعدم زيادة النفقات حتى لا تتحول عاداته إلى تبذير، وعلى الصعيد العاطفي سيعيش الحوت لحظات رومانسية في بداية العام ثم تنقلب ضده في منتصف العام.