ننشر مراجعة ليلة الامتحان لمادة الكيمياء للصف الأول الثانوي 2023

ننشر مراجعة مادة الكيمياء لطلاب الصف الأول الثانوي 2023، استعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، من العام الدراسي الحالي 2022-2023.

مراجعة مادة الكيمياء لطلاب الصف الأول الثانوي 2023

وننشر تعليمات مهمة لطلاب أولى وثانية ثانوي، لتهيئة وجاهزية التابلت لاختبار نصف العام الدراسي.

أولا/ أيقونة الضبط:

١-الضغط على الاختيار "الشاشة" والتأكد من وضع الرؤية"فاتح" وليس مظلمه، وضبط زمن توقف الشاشة على 30 دقيقة.

٢- الضغط على إمكانية الوصول، ثم نختار التطبيقات المثبتة، ثم يظهر تطبيق Swift access، ويظهر اختيارين غير مفعلين، قم بتفعيل الاختيار الأول فقط، وتختار السماح.

٣- الضغط على تحديث البرنامج، ثم من أعلى الجهة اليسرى نختار الاختيار الأول"تثبيت وتنزيل"وننتظر حتى يتم التحميل وتظهر عبارة "برنامجك محدث"

وفى حالة ظهور كلمة تحديث يتم الضغط عليها لتحديث النظام.

ثانيا/ أيقونة منصة الاختبار Swift access

نتأكد من أن الإصدار الموجود هو V.1.6.9

ثالثاً/ أيقونة Knox manageأو Knox

-الضغط على الـ 3 شرط الموجودين أعلى اليسار.

- من الأسفل نختار About

- ثم نضغط على Update

- ثم نضغط على Ok

التأكد من وجود كلا من:

-الاختيار فتح باللون الاخضر

-الاختيار غلق باللون الأبيض

- فى حالة ظهور كلمة تحديث يتم الضغط عليها.

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التقدم الالكتروني عبر موقعها الالكتروني الرسمى، للراغبين فى العمل كرؤساء كنترولات ولجان إدارة، استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2023.

واشارت وزارة التعليم، الي أنه من تتوافر فيه الشروط والضوابط، عليه التقدم بعد طباعة الاستمارة وبيان حالة وظيفة وصورة من بطاقة الرقم القومى ومقترح تطوير، وتقديمها إلى مقر الإدارة العامة للامتحانات خلال الفترة من 15 حتى 17 يناير الجارى.