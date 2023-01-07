السبت 07 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ننشر مراجعة ليلة الامتحان لمادة الكيمياء للصف الأول الثانوي 2023

رضا حجازي
رضا حجازي

ننشر مراجعة مادة الكيمياء لطلاب الصف الأول الثانوي 2023، استعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، من العام الدراسي الحالي 2022-2023.

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مراجعة مادة الكيمياء لطلاب الصف الأول الثانوي 2023

وننشر تعليمات مهمة لطلاب أولى وثانية ثانوي، لتهيئة وجاهزية التابلت لاختبار نصف العام الدراسي.

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أولا/ أيقونة الضبط:

١-الضغط على الاختيار "الشاشة" والتأكد من وضع الرؤية"فاتح" وليس مظلمه، وضبط زمن توقف الشاشة على 30 دقيقة. 

٢- الضغط على إمكانية الوصول، ثم نختار التطبيقات المثبتة، ثم يظهر تطبيق Swift access، ويظهر  اختيارين غير مفعلين، قم بتفعيل الاختيار الأول فقط، وتختار السماح.

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٣- الضغط على تحديث البرنامج، ثم من أعلى الجهة اليسرى نختار الاختيار الأول"تثبيت وتنزيل"وننتظر حتى يتم التحميل وتظهر عبارة "برنامجك محدث" 

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وفى حالة ظهور كلمة تحديث يتم الضغط عليها لتحديث النظام.

 ثانيا/ أيقونة منصة الاختبار Swift access

نتأكد من أن الإصدار الموجود هو V.1.6.9

ثالثاً/ أيقونة Knox manageأو Knox

-الضغط على الـ 3 شرط الموجودين أعلى اليسار.

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- من الأسفل نختار About

- ثم نضغط على Update

- ثم نضغط على Ok

التأكد من وجود كلا من:

 -الاختيار فتح باللون الاخضر

 -الاختيار غلق باللون الأبيض

- فى حالة ظهور كلمة تحديث يتم الضغط عليها.

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للعلمي والأدبي.. جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 الصف الثاني الثانوي

ضوابط عقد الاختبارات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي العام 2023

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التقدم الالكتروني عبر موقعها الالكتروني الرسمى، للراغبين فى العمل كرؤساء كنترولات ولجان إدارة، استعدادا لامتحانات الثانوية العامة 2023.

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واشارت وزارة التعليم، الي أنه من تتوافر فيه الشروط والضوابط، عليه التقدم  بعد طباعة الاستمارة وبيان حالة وظيفة وصورة من بطاقة الرقم القومى ومقترح تطوير، وتقديمها إلى مقر الإدارة العامة للامتحانات خلال الفترة من 15 حتى 17 يناير الجارى. 

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التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الثانوية العامة 2023 التربية والتعليم الاول الثانوى مراجعة مادة الكيمياء الصف الأول الثانوي 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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