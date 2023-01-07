السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«يحتاج للراحة».. متحدث الكنيسة يكشف الحالة الصحية للبابا تواضروس الثانى

البابا تواضروس
البابا تواضروس

طمأن القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، الشعب المصري بشأن الحالة الصحية للبابا تواضروس الثاني، بعد تعرضه لوعكة صحية، أمس.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن الأيام الأخيرة كان البابا تواضروس الثاني لديه نشاط رعوي مكثف، حيث كان في الإسكندرية وعاد إلى القاهرة وبدأ يستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد، موضحًا أنه مع هذا الجهد الكبير شعر بشكل من أشكال الإجهاد.

وأضاف القمص موسى إبراهيم، أن نتائج فحوصات البابا تواضروس الثاني جميعها جيدة، وفقط يحتاج لبعض الراحة.

ولفت إلى أن البابا كان حريصًا صباحًا أن يعطي حالة من الطمأنينة للناس، وخرج "لايف" للناس وتحدث وأكد أنه بخير، وبعدها بدأ عملية الفحوصات.

القمص موسى ابراهيم الكنيسة الأرثوذكسية تواضروس الثاني وكة صحية محمد الباز

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