تحذير من «التعليم» بشأن سداد رسوم امتحانات «أبناؤنا فى الخارج»

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أولياء أمور طلاب أبناؤنا فى الخارج، من عدم الانسياق وراء أى جهات تدعى أنها تعمل على تحصيل رسوم امتحاناتهم.

وقالت الوزارة عبر موقعها الرسمى: «تهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأولياء الأمور بعدم الانسياق نحو تلك الجهات المنتشرة على صفحات التواصل الاجتماعى، حيث أنه ليس لأى جهة صلة بامتحانات أبناؤنا فى الخارج والجهة الوحيدة للتعامل هى الإدارة العامى للأمتحانات إدارة أبناؤنا فى الخارج».

وأضافت: «يتم سداد جميع الرسوم من خلال المنصة الإلكترونية لابناؤنا فى الخارج عن طريق حساب ولى الأمر فقط ولا يتم سداد أى رسوم من خلال وسائل الدفع الأخرى».

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منصة الامتحانات لطلاب أبناؤنا فى الخارج للفصل الدراسي الأول.



وأكدت أنه يرجى الدخول من حساب الطالب أى إيميل الطالب على موقع منصة الامتحانات والتأكد من وجود الطالب فى الصف الدراسي الصحيح.

وكان أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن تنظيم امتحانات أبنائنا في الخارج، تضمن بأن تعقد امتحانات (أبنائنا في الخارج) إلكترونيًا تحت إشراف سفارات جمهورية مصر العربية بجميع دول العالم، طبقًا لأحكام قانون التعليم، وتعديلاته، وكافة اللوائح والقرارات الوزارية المنظمـة لهذا الشأن، ولا يجوز عقد هذه الامتحانات في أي دولة ليس لمصر تمثيل دبلوماسي بها، وتُعقد هذه الامتحانات على نظام الفصلين الدراسيين، اعتبارًا من العام الدراسي 2022-2023، ويعفي الطلاب المتقدمون لهذه الامتحانات من درجات أعمال السنة، والأنشطة التربوية المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.