خبير اقتصادى: الإنجازات التى تمت بالصعيد تشجع أبنائه على الإقامة والاستثمار فيه

قال علي حمزة الخبير الاقتصادي، إن ما تم في الصعيد بمثابة إنجازات كبيرة جدًا ونقله من عشوائيات لمدن جديدة مكتملة الخدمات وتوفير حياة كريمة.

الهجرة غير الشرعية كان جزءًا كبيرًا منها من الصعيد

وأضاف خلال حواره برنامج "مال وأعمال"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإنجازات التي تمت تشجع أبناء الصعيد على الإقامة في محافظاتهم والاستثمار فيها، خاصة أن الهجرة غير الشرعية جزءًا كبيرًا منها من الصعيد.

وأشار إلى أنه تم إنفاق تريليون ومائة مليار جنيه، على مشاريع كثيرة ومفيدة لأبناء الصعيد لبناء مستشفيات وقرى وغيرها من المشاريع وهذا إنجاز في وقت قصير.

وأكد أن المدن الصناعية تسهم في إحياء المشروعات الصغيرة، والمتوسطة التي تسهم في تشغيل عدد كبير من أبناء الصعيد، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة بالقطاع الخاص الذي يستطيع أن يحقق تنمية كبيرة في الدولة وليس الصعيد فقط ونرى تشجيع الدولة والرئيس للقطاع الخاص.

وأوضح أن الصعيد يوجد فيه خامات نستطيع توظيفها ومن الممكن تصديرها للخارج، ولكن يجب تشجيع التصدير وإعطاء حوافز له، ولابد من تطوير ميناء سفاجا حتى يكون قادرًا على التصدير، لأنه بوابة على الدول العربية والإفريقية.