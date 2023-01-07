جهود الدولة في تنمية الصعيد وأهم المشروعات التي تم تنفيذها

قدم برنامج "مال وأعمال"، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، تقريرًا يرصد جهود الدولة في تنمية الصعيد، ودخوله عصر الجمهورية الجديدة بمشروعات تنموية عملاقة.

أهم المشروعات التي تم تنفيذها في الصعيد: