السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

جهود الدولة في تنمية الصعيد وأهم المشروعات التي تم تنفيذها

تنمية الصعيد
تنمية الصعيد

قدم برنامج "مال وأعمال"، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، تقريرًا يرصد جهود الدولة في تنمية الصعيد، ودخوله عصر الجمهورية الجديدة بمشروعات تنموية عملاقة.

أهم المشروعات التي تم تنفيذها في الصعيد: 

  • تنفيذ 10 مجمعات صناعية بإجمالي 2628 وحدة صناعية وتوفير 26 ألف فرصة عمل.
  • زيادة معدلات الاستثمار العامة والخاصة وتراجع معدل الفقر وإنهاء جميع المناطق غير الآمنة.
  • تنفيذ 4119 مشروع ببرنامج التنمية وإنشاء وتطوير 6600 كيلومتر من الطرق.
  • إنفاق 32 مليار جنيه في تطوير منظومة السكك الحديدة، وتنفيذ 365 نفق وكوبري، وتنفيذ 121 مشروعًا لمياه الشرب.
  • تنفيذ 14 مدينة جديدة و188 ألف وحدة سكنية وتنفيذ 224 مشروع لخدمات الصحة، وإضافة 8.8 ألف ميجا وات من الطاقة الكهربائية.
  • تنفيذ مشروع بنبان في محافظة أسوان، وتوصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 1.1 مليون وحدة سكنية.
  • تنفيذ مشروعات لتنمية حقول البترول والتكرير والتصنيع.. وتنفيذ 97 مشروع لتطوير مكاتب البريد، وتنفيذ 40 مشروع لتطوير ورقمنة الشهر العقاري.
  • تنفيذ 89 مشروع لتطوير ورقمنة المحاكم والنيابات، كما يوجد طفرة كبيرة في إنشاء وتطوير المدارس  والمستشفيات.
جهود الدولة تنمية الصعيد اهم المشروعات تنفيذها الصعيد معدلات الاستثمار منظومة السكك الحديدة

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