خبير تربوي يقدم توصيات بشأن تنفيذ مبادرة «رفقاء قادرون باختلاف»

اقترح الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي، عدة توصيات لوزارة التربية والتعليم لتفعيل مبادرة “رفقاء قادرون باختلاف”.

وقال عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إن المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسي تهدف إلى اكتشاف وتحديد وتنفيذ الاستراتيجيات المناسبة التى تعمل على دمج ذوى الهمم فى المجتمع بشكل كامل وتأهيل المجتمع للتعامل معهم بالشكل الذى يمكنهم من خلاله أن يكونوا أعضاء فاعلين فى المجتمع وقادرين من خلاله على تطوير مواهبهم وتحقيق التفاعل الجيد والفعال مع أفراده.

وطرح عدة توصيات يجب على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فعلها حتى يتم تنفيذ هذه المبادرة بشكل جيد منها أن تعمل الوزارة على تخصيص يوم في الشهر يسمى بيوم “القادرين باختلاف” ويقوم الطلاب فى هذا اليوم جميعهم بتقليد نمط حياة ذوى الهمم فمثلا فى أحد هذه الأيام والذى يكون مخصصا لذوى الهمم من فاقدى نعمة البصر يقوم جميع الطلاب بتغطية أعينهم ومحاولة التنقل داخل المدرسة وهم على هذه الحالة وذلك تحت مراقبة المعلمين فى المدرسة ويكون بعض الطلاب غير معصوبى العينين يقومون بمهمة المساعدة ثم يتبادل الطلاب الأدوار وهكذا فى يوم الأصم وباقى تصنيفات ذوى الهمم، والهدف من هذا الإجراء أن يتعرف الطالب على الشعور الداخلى لذوى الهمم ويتعرف عن قرب على معاناتهم وفى هذه الحالة سيكون الطالب أكثر تقديرا لظروفهم وأكثر إدراكا لها وأكثر دراية بكيفية مساعدتهم وأنواع المساعدة التى يحتاجونها.

وأضاف حجازى، أنه يجب أيضا على وزارة التربية والتعليم إعداد مقرر (للدراسة فقط لا يمتحن فيه الطالب) يتضمن شرحا مختصرا لخصائص الفئات المختلفة من ذوي الهمم، واحتياجاتهم وكيفية تقديم المساعدة لهم، وأن يتضمن هذا المقرر قدرا كبيرا من الأنشطة والممارسات التطبيقية، وأخلاقيات التعامل مع هذه الفئات وكيفية دعمهم وأيضا إنشاء قسم فى مدارس المتفوقين STEM لذوى الهمم ويختار له معلمون متخصصون يستطيعون تقديم الخدمات التعليمية العلاجية والتعويضية لمواجهة أوجه القصور لديهم وفى نفس الوقت تقديم أوجه الرعاية المناسبة لما يمتلكونه من مواهب وذلك لأن الموهوبين من ذوى الهمم يطلق عليهم مزدوجى الاستثنائية لأنهم يعاملون معاملة استثنائية مرتين مرة بتقديم برامج لعلاج القصور ومرة أخرى لتقديم برامج لرعاية الموهبة ولذلك فإنهم يحتاجون إلى رعاية خاصة جدا ومكثفة.

ووصى عاصم حجازي، بتضمين المكتبات المدرسية بما يلزم من إمكانيات لمساعدة ذوي الهمم على ارتياد المكتبة والاستفادة منها، مثلا كتب مطبوعة بطريقة برايل، وغيرها من المتطلبات اللازمة لذوي الهمم من كل فئات الإعاقة.