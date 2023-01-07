مفاجأة عن سبب الإجهاضات المتكررة.. وأمين الفتوى: اللجوء للدجالين ليس حلا

شاركت سيدة تجربتها مع الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن تعرضها للإجهاض المتكرر، ونصيحة الناس لها، باللجوء للشيوخ لأنها تعاني من حسد أو ممسوسة من الجن.

وكشفت السيدة، خلال اتصال هاتفي برنامج "ولا تعسروا" تقديم عمرو الورداني على القناة الأولى، مفاجأة عن سبب تعرضها لـ الإجهاضات المتكررة، حيث لم يفيدها اللجوء لأطباء النساء والتوليد، وقالت إن الإجهاضات كانت بسبب أمراض المناعة الذاتية، وهو الأمر الذي اكتشفته بالصدفة.

وأضافت: "الناس قالوا لي حسد وسحر، وركبوني الهم والوهم".

أمين الفتوى: اللجوء للدجالين ليس حلا

ورد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الإجهاضات المتكررة، لا يتم علاجها بالرقية الشرعية، وإنما باللجوء إلى المتخصصين، مع ذكر الله دائمًا ليطمئن القلوب.

وأضاف: "الخرافة تضيع الأعمار، ومن يروجون للخرافة والعلاج بهذا النوع بيسترزقوا حتى لو لم يتلقوا أموالًا، الدجالين وهذا النوع من الشيوخ بيسترزق فلوس أو سمعة أو وجاهة، واحنا مسؤلين أن عقلنا ميكونش عقل الخرافة، الله أمرنا نتداوى، ونتقوى بذكر الله ونأخذ بالأسباب".

وأوضح أنه لا يوجد تكليف أن الشخص إذا مرض ينظر للحسد والسحر، وإنما التكليف أن نتداوى ونذكر الله، ونرجو من الله الشفاء.

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