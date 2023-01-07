السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس عاطلين ضبط بحوزتهما 192 طربة حشيش وأسلحة نارية في البحيرة

المتهمين
المتهمين

قرر المستشار محمد شتا مدير نيابة كوم حمادة الجزئية بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس النيابة حبس اثنين من العناصر الإجرامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية ضبطهما بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بحوزتها" 192 طربة لمخدر الحشيش وزنت 19,200 كيلوجرام ، و1000 قرص مخدر لعقار التامول، 2 بندقية آلية و3 خزائن وعدد من الطلقات لذات العيار، مبلغ مالى ،2 هاتف محمول"

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تمكنت من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

ترجع أحداث الواقعة بتلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد بقيام إثنين من العناصر الاجرامية، بالاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة كوم حمادة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب استئذان النيابة العامة بمركز كوم حمادة، وعقب تقنين الإجراءات  وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن البحيرة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز، وبحوزتهما "192 طربة لمخدر الحشيش وزنت 19,200 كيلو جرام – 1000 قرص مخدر لعقار التامول – 2 بندقية آلية و3 خزائن وعدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى – 2هاتف محمول" بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو "1,425,000 مليون، وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه تقريباً" .

وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد لهم فى المواعيد المحددة.

اثنين من العناصر الإجرامية العامه لمكافحة المخدرات المواعيد المحددة خدر الحشيش كوم حمادة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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