السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«شركات السياحة» تتوقع وصول سعر العمرة للمستوى الاقتصادي إلى 35 ألف جنيه

باسل السيسى
باسل السيسى

توقع باسل السيسى عضو غرفة شركات السياحة، أن يصل سعر برنامج العمرة للمستوى الاقتصادى خلال أجازة نصف العام الدراسى إلى 35 ألف جنيه كحد أدنى، موضحا أن هناك متغيرات تجرى بشكل يومى سواء من الجانب السعودى أو المصرى نظرا إلى عدم استقرار سعر صرف العملات والارتفاع اليومى للأسعار.

وقال باسل السيسى فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن أعداد المعتمرين الذين غادروا حتى الآن إلى الأراضى المقدسة يصل إلى 210 آلاف معتمر منذ بداية الموسم خلال أكتوبر الماضى، لافتا إلى أن الشركة الوطنية مصر للطيران قد وضعت سعر تذكرة الطيران بداية من 25  يناير إلى 27 يناير ما بين عشرة آلاف و500 جنيه إلى 13 ألفا بخلاف رسوم الضرائب.

وأوضح أن هناك استياء من قبل شركات السياحة بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران التى وضعتها شركة مصر للطيران لموسم العمرة بداية من 14 يناير حتى 7 فبراير، لافتا إلى أن الأسعار بها زيادة تصل إلى نحو 5 آلاف جنيه الأمر الذى سيؤدى إلى ارتفاع أسعار برامج العمرة خلال إجازة نصف العام الدراسى، خاصة أن موسم العمرة يشهد تراجعا كبيرا فى الإقبال عليه نظرا إلى الحالة الاقتصادية للمواطنين.

غرفة شركات السياحة نصف العام الدراسي الجانب السعودي أسعار العملات الارتفاع اليومى الأراضي المقدسة

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