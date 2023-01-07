السبت 07 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بأسعار مخفضة.. تعرف على مواعيد عرض وأسعار تذاكر سينما الشعب بشمال سيناء

سينما الشعب في شمال
سينما الشعب في شمال سيناء

أعلنت ثقافة شمال سيناء افتتاح سينما الشعب بقصر ثقافة العريش، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والفنان هشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقال وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي الكاتب محمد نبيل، إن سينما الشعب ستعرض الأفلام لسكان المحافظة صباحا ومساء بأسعار مخفضة تناسب الجميع.

وذكر بيان صادر عن ثقافة شمال سيناء، إن سينما الشعب بشمال بدأت عرض فيلم «شلبي» بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز بالاشتراك مع النجوم: روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، الطفلة سيليا سعد، محمد محمود، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

وذكر البيان أن أسعار تذاكر الحفلات المسائية بسعر ( 40 ) جنيها، وأسعار تذاكر الحفلات الصباحية (20) جنيها ما عدا الإجازات الرسمية.

أسعار تذاكر الحفلات في الإجازات الرسمية صباحا ومساء (40) جنيها.

وأوضح البيان أن الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصراً، والفترة المسائية من الساعة الرابعة إلى الساعة التاسعة مساء، عرضين بكل فترة.
 
تضمن البروتوكول الذي عقد بين وزارة الثقافة متمثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة على عرض أفلام الشركة المتحدة في قصور الثقافة بمحافظات مصر، على أن تعرض أفلام الشركة المتحدة بمقابل مادي بسيط يبدأ من 20 جنيهًا؛ بهدف إتاحة جميع الأفلام بأسعار بسيطة وتنويع المحتوى بداخلها وزيادة دور العرض التابعة للمشروع في المحافظات.

قد حرصت وزارة الثقافة على العمل للوصول للمناطق التي حرمت لسنوات من الحصول على المنتج الثقافي والسينمائي؛ لذا أطلقت الوزارة مشروع "سينما الشعب" وقد بدأت المرحلة الأولى منه بافتتاح خمسة دور عرض في أربع محافظات هي سينما قصر ثقافة قنا، سينما السادات وشبين الكوم بالمنوفية، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة.

وبلغ إجمالي عدد المواقع المًنفذ بها المشروع 16 موقعًا بمختلف المحافظات، هي (قصر السينما بالقاهرة - قصر ثقافة أسيوط - قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة- مسرح 23 يوليو بالمحلة الغربية- قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء- المركز الثقافي بطنطا الغربية- المركز الثقافي بكفر الشيخ- سينما هيبس بالخارجة الوادي الجديد- مكتبة البحر الأعظم بالجيزة- قصر ثقافة الإسماعيلية- قصر ثقافة السويس- قصر الزقازيق بالشرقية- سينما الشعب بشبين الكوم- سينما السادات في المنوفية- سينما قصر ثقافة قنا- قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية)، والتي تعرض أفلامًا تجارية بأسعار رمزية، بجانب الأفلام التسجيلية التي تنتجها وزارة الثقافة.

FB_IMG_1673100239164
FB_IMG_1673100239164
FB_IMG_1673100235388
FB_IMG_1673100235388
FB_IMG_1673100223938
FB_IMG_1673100223938
FB_IMG_1673100218641
FB_IMG_1673100218641
FB_IMG_1673100221104
FB_IMG_1673100221104
FB_IMG_1673100230506
FB_IMG_1673100230506
FB_IMG_1673100215321
FB_IMG_1673100215321
FB_IMG_1673100216936
FB_IMG_1673100216936
FB_IMG_1673100212136
FB_IMG_1673100212136
FB_IMG_1673100213690
FB_IMG_1673100213690
FB_IMG_1673100208412
FB_IMG_1673100208412
FB_IMG_1673100210419
FB_IMG_1673100210419
FB_IMG_1673100206867
FB_IMG_1673100206867
​مصر​ سيناء شمال سيناء المتحدة سينما الشعب

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

تأجيل محاكمة متهم فى «أحداث أطفيح» لـ 12 يناير

حقيقة تفاوض الأهلى لضم جون إيبوكا من سيراميكا بعد فشل صفقة «يعقوبو»

رفع 90 طن قمامة ومخلفات فى التل الكبير بالإسماعيلية

بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد.. سقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية

ضبط 2426 متهمًا و3 أطنان مخدرات قيمتها 124 مليون جنيه

ضبط 2191 قضية تهرب ضريبي وأموال عامة بـ2 مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مسرحية عن الشيخ الشعراوى؟!

د. منى حلمى

إعلان مصر دولة هادئة عام 2023

مؤمن المحمدي

وِش المنطق

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (3-3)

مؤمن المحمدي

آدينا بـ نتفرج

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس

رئيس الوزراء الفلسطينى: الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة قرصنة لن تثنينا عن مواصلة نضالنا

التكلفة باهظة.. كيف أثر التضخم على الحياة فى إسرائيل؟