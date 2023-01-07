بأسعار مخفضة.. تعرف على مواعيد عرض وأسعار تذاكر سينما الشعب بشمال سيناء

أعلنت ثقافة شمال سيناء افتتاح سينما الشعب بقصر ثقافة العريش، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والفنان هشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقال وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي الكاتب محمد نبيل، إن سينما الشعب ستعرض الأفلام لسكان المحافظة صباحا ومساء بأسعار مخفضة تناسب الجميع.

وذكر بيان صادر عن ثقافة شمال سيناء، إن سينما الشعب بشمال بدأت عرض فيلم «شلبي» بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز بالاشتراك مع النجوم: روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، الطفلة سيليا سعد، محمد محمود، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

وذكر البيان أن أسعار تذاكر الحفلات المسائية بسعر ( 40 ) جنيها، وأسعار تذاكر الحفلات الصباحية (20) جنيها ما عدا الإجازات الرسمية.

أسعار تذاكر الحفلات في الإجازات الرسمية صباحا ومساء (40) جنيها.

وأوضح البيان أن الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصراً، والفترة المسائية من الساعة الرابعة إلى الساعة التاسعة مساء، عرضين بكل فترة.



تضمن البروتوكول الذي عقد بين وزارة الثقافة متمثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة على عرض أفلام الشركة المتحدة في قصور الثقافة بمحافظات مصر، على أن تعرض أفلام الشركة المتحدة بمقابل مادي بسيط يبدأ من 20 جنيهًا؛ بهدف إتاحة جميع الأفلام بأسعار بسيطة وتنويع المحتوى بداخلها وزيادة دور العرض التابعة للمشروع في المحافظات.

قد حرصت وزارة الثقافة على العمل للوصول للمناطق التي حرمت لسنوات من الحصول على المنتج الثقافي والسينمائي؛ لذا أطلقت الوزارة مشروع "سينما الشعب" وقد بدأت المرحلة الأولى منه بافتتاح خمسة دور عرض في أربع محافظات هي سينما قصر ثقافة قنا، سينما السادات وشبين الكوم بالمنوفية، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة.

وبلغ إجمالي عدد المواقع المًنفذ بها المشروع 16 موقعًا بمختلف المحافظات، هي (قصر السينما بالقاهرة - قصر ثقافة أسيوط - قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة- مسرح 23 يوليو بالمحلة الغربية- قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء- المركز الثقافي بطنطا الغربية- المركز الثقافي بكفر الشيخ- سينما هيبس بالخارجة الوادي الجديد- مكتبة البحر الأعظم بالجيزة- قصر ثقافة الإسماعيلية- قصر ثقافة السويس- قصر الزقازيق بالشرقية- سينما الشعب بشبين الكوم- سينما السادات في المنوفية- سينما قصر ثقافة قنا- قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية)، والتي تعرض أفلامًا تجارية بأسعار رمزية، بجانب الأفلام التسجيلية التي تنتجها وزارة الثقافة.

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