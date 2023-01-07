السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشيلسى يعلن إصابة ميندى وخضوعه لعملية جراحية

إدوارد ميندي
إدوارد ميندي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم السبت، خضوع نجمه السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الفريق، إلى عملية جراحية.

وكان إدوارد ميندي قد تعرّض للإصابة خلال خوضه التدريبات مع فريقه تشيلسي، خلال الأسبوع الماضي.

تشيلسي يعلن إصابة إدوارد ميندي وخضوعه لعملية جراحية

ونشر النادي الإنجليزي صورة ميندي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، معلقًا عليها: "تعرّض إداورد ميندي لإصابة في التدريب هذا الأسبوع، ليخضع لعملية جراحية في إصبع مكسور، عُد أقوى إيدو".

وتراجع أداء إدوارد ميندي في بداية الموسم الحالي، ليضطر مدربه جراهام بوتر بالاعتماد على الإسباني كيبا أريزابالاجا في بعض مباريات الفريق.

وشارك الحارس السنغالي، صاحب الـ30 عامًا، في 9 مباريات مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي 2022-2023، بدأ أساسيًا في 8 مباريات منها، كما لعب مباراة واحدة فقط في دوري أبطال أوروبا.

وعلى الصعيد الدولي، ساهم إدوارد ميندي في تتويج منتخب بلاده السنغال بلقب كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة إلى التأهل لنهائيات كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر الماضيين.

موعد مباراة تشيلسي المقبلة

ويستعد فريق تشيلسي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره مانشستر سيتي، غدًا الأحد، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتُعد هذه المواجهة الثانية بين تشيلسي ومانشستر سيتي، بعدما التقيا يوم الخميس الماضي، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت بفوز الفريق السماوي بهدف نظيف.

ويتواجد فريق تشيلسي حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما يحل مانشستر سيتي ثانيًا برصيد 39 نقطة، خلف أرسنال صاحب الصدارة برصيد 44 نقطة.

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