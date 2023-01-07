السبت 07 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 2426 متهمًا و3 أطنان مخدرات قيمتها 124 مليون جنيه

مخدرات
مخدرات

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكثفة استهدفت مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، ومهربي ومروجي المخدرات بمختلف أنواعها، وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت الجهود خلال أسبوع، عن ضبط 2215 قضية إتجار بالمواد المخدرة، بإجمالي 2426 متهمًا، كمية من مخدر البانجو، وزنت 1840,911 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الحشيش، وزنت 1180,607 كيلو جرامات، كمية من مخدر الهيروين، وزنت 135,539 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الإستروكس، وزنت 64,928 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الآيس «الشابو»، وزنت 33,403 كيلو جرامات، كمية من مخدر الأفيون وزنت 827 جرامًا.

ونجحت الحملات في ضبط 34,836 ألف قرص مؤثر، 17,865 ألف قرص ترامادول مخدر، 6500 قرص إكستاسى «خبوط»، 2023 قرص كبتاجون، وضبط 3 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 124 مليون جنيه.

بوزارة الداخلية المواد المخدرة مروجي المخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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