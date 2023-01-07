تقرير أمريكي: 2023 سيشهد طفرة في أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب

قال موقع “ cnet” الأمريكي والمعني بالتكنولوجيا، إن عام 2023 سوف يشهد طفرة تكنولوجية تتمثل في ظهور العديد من أنواع أجهزة الكمبيوتر المحمولة (لاب توب) العملاقة المخصصة للألعاب مقاس 18 بوصة.

أجهزة الكمبيوتر المحمولة العملاقة المخصصة للألعاب

وقال الموقع في تقرير له إن صانعي أجهزة الكمبيوتر المحمول قاموا على مدار سنوات بتقليل حجم حواف الشاشة، لتزويدنا بأجهزة كمبيوتر محمولة للألعاب ذات شاشات أكبر وانتقلوا من نمط شاشات العرض العريضة 16: 9 إلى اللوحات الأطول بنسبة 16: 10 أيضًا هذا يعني أنه سيتم تحديث طراز مقاس 15.6 بوصة إلى شاشة مقاس 16 بوصة ، لكن حجم الجسم الفعلي يظل كما هو تقريبًا.

والآن، يحدث نفس الشيء مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب مقاس 17.3 بوصة في نسخة CES 2023، حيث تم الإعلان عن مجموعة جديدة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب مقاس 18 بوصة من Alienware و Acer و Asus و Razer.

“Asus ROG Strix Scar 18”

على مدى السنوات العديدة الماضية ، قام صانعو أجهزة الكمبيوتر المحمول بتقليص الإطارات ، المعروفة أيضًا باسم الحواف ، حول شاشات الكمبيوتر المحمول جنبًا إلى جنب مع المكونات الداخلية التي تصبح أصغر حجمًا والتي تحسن أنظمة التبريد .

Asus ROG Strix Scar 18

والان يمكن الحصول على كمبيوتر محمول مقاس 16 بوصة بحجم جسم كان يشتمل على شاشة مقاس 15 بوصة. او الحصول على شاشة مقاس 18 بوصة في هيكل بنفس حجم جهاز كمبيوتر محمول قديم مقاس 17.3 بوصة.

Acer Predator Helios 18

سيحتوي Acer Predator Helios 18 على أحدث معالجات Intel Core من الجيل الثالث عشر ، ورسومات سلسلة Nvidia GeForce RTX 40 ، وتبريد محسّن وشاشات كبيرة جميلة ، بالإضافة إلى الكثير من الأضواء.

وإلى جانب المعالجات ووحدات معالجة الرسومات الجديدة ، ستدعم ما يصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي DDR5-4800 وما يصل إلى 2 تيرابايت في محركات الأقراص الصلبة PCIe Gen4 NVMe في RAID 0.

Acer Predator Helios 18

و سيأتي Helios 18 بثلاث شاشات بحجم 2560 × 1600 بكسل خيارات بمعدل تحديث 165 هرتز أو 240 هرتز ، أو لوحة Mini LED بمعدل تحديث 250 هرتز ، ومجموعة ألوان P3 بنسبة 100٪ وسطوع أعلى من 1000 شمعة / المتر المربع. سيكون هناك أيضًا شاشة عرض بحجم 1،920 × 1200 بكسل عند 165 هرتز.

Razer Blade 18

سيكون Razer Blade 18 واحدًا من أنحف وأقوى أجهزة الكمبيوتر المحمولة مقاس 18 بوصة المتوفرة ، مع ما يصل إلى معالج Intel Core i9 HX من الجيل الثالث عشر وبطاقة رسومات Nvidia GeForce RTX 4090. ستحتوي على شاشة 1440p-plus 240Hz مع تغطية 100٪ من التدرج اللوني P3.

Razer Blade 18

Alienware m18



يعد Alienware m18 جهاز كمبيوتر محمولًا رائعًا مقاس 18 بوصة، يمكنك تحميله باختيارك من معالجات Intel أو AMD ورسومات Nvidia أو Radeon.

للحفاظ على برودة المكونات، استخدمت Alienware سبعة أنابيب حرارية وأربعة مراوح، مع الحفاظ على نفس سمك الهيكل مثل m17 العام الماضي.

يحتوي الجهاز m18 على لوحة مفاتيح كاملة الحجم ولوحة أرقام مع مفاتيح ميكانيكية Cherry MX اختيارية.