فيلم «شلبي» لكريم محمود عبد العزيز يحقق 2 مليون جنيه في 3 أيام عرض

حقق الفيلم السينمائي الجديد “ شلبي” للنجم كريم محمود عبد العزيز إجمالي إيرادات بلغت 2 مليون جنيه في 3 أيام عرض فقط، وسط إشادات من الجمهور بقصة الفيلم.

وكانت الشركة المنتجة للعمل قد طرحت الفيلم بدور العرض المصرية يوم الأربعاء الماضي، وحرص نجوم العمل على الترويج له عبر صفحاتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويدخل الفيلم فى منافسة شرسة مع النجم محمد هنيدي بفيلمه “نبيل الجميل أخصائي تجميل” حيث يراهن كل منهما على اكتساح إيرادات شباك التذاكر خلال الفترة المقبلة.

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم، الأغنية الدعائية للعمل، والتي جاءت تحت عنوان “صابر” وحققت الأغنية نسبة مشاهدة مرتفعة فور طرحها.

وكانت أسرة الفيلم قد احتفلت بطرحه مؤخرًا في دور العرض السينمائية بالدول العربية يوم 28 ديسمبر الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا بالخارج.

أحداث فيلم "شلبي"



تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الشاب "صابر" الذي يقوم بدوره الفنان كريم محمود عبدالعزيز وهو يعمل في أحد بيوت الرعب في الملاهي، ويخوض أحداثًا مشوقة عندما يصمم دمية يطلق عليها اسم "شلبي" ويبدأ في التحضير للعرض الخاص بها، كما يقابل روبي خلال أحداث العمل.

أبطال فيلم "شلبي"



يقوم ببطولة فيلم "شلبي" كل من كريم محمود عبدالعزيز، روبى، بيومى فؤاد، محمد محمود، حاتم صلاح، سليمان عيد وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وقصة وإخراج بيتر ميمي.

على جانب آخر يستعد كريم محمود عبد العزيز للتعاون من جديد مع المخرج بيتر ميمي فى الفيلم السينمائى “بيت الروبى” الذى يشهد أول تعاون بين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، حيث من المقرر أن ينطلق تصوير الفيلم نهاية شهر يناير الجاري على أن يتم طرحه بدور العرض فى موسم الصيف، وتحديدا فى شهر يوليو المقبل.

الفيلم يشارك فى بطولته كلا من كريم عبد العزيز ودنيا سمير غانم التى حلت بديلة لمنة شلبي، لتلعب دور البطولة النسائية في الفيلم، ويشاركهم البطولة كريم محمود عبد العزيز، والفيلم من إخراج بيتر ميمى.