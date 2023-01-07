يحرص عشاق كرة القدم مع الساعات الصباحية الأولى اليوم على التعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 7-1-2023 والقنوات الناقلة عبر حوجل، ويشهد اليوم الكثير من المباريات كما كانت العادة في كأس العالم 2022، سواءً على الصعيد المحلي العربي أو الصعيد الأوروبي.

مواعيد مباريات اليوم السبت 7-1-2023 والقنوات الناقلة

وتنشر "الدستور" جدول المباريات اليوم السبت 7 يناير 2023 بالدوري الإسباني وفي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الخليج العربي وغيرها، وكافة القنوات الناقلة.

وفي تلك التقرير من "الدستور" نرصد وإياكم مواعيد مباريات اليوم، السبت 7 يناير 2023، والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت

تنطلق مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي في قمة الإمارات والبحرين، كما سيلتقي منتخب الكويت مقابل القطري.

وتقام مباريات بالدوري المصري، وكذلك مباريات بختام الجولة الثانية عشر في دوري روشن السعودي.

ويلعب فريق ريال مدريد مباراة هامة أمام فريق ياريال بالجولة السادسة عشر في الدوري الإسباني، كما سيلعب إنتر مع فريق مونزا بالدوري الإيطالي، ويوفنتوس مع فريق أودينيزي.



وستكون السهرة حتمًا مرتبطة بكأس الاتحاد الإنجليزي، عندما يلعب ليفربول مع ولفرهامبتون، ضمن عدد كبير من مباريات الدور الثالث.

مباريات اليوم السبت في كأس الخليج العربي 25

الإمارات × البحرين - (17:15 الإمارات، 16:15 البحرين) - الرياضية العراقية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية

الكويت × قطر - (19:15 قطر والكويت، 20:15 الإمارات) - الرياضية العراقية، دبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

فياريال × ريال مدريد (17:15 مصر، 18:15 السعودية) - beIN Sports HD 1

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

يوفنتوس × أودينيزي (19:00 مصر، 20:00 السعودية) - AD Sports HD 1

مونزا × إنتر (21:45 مصر، 22:45 السعودية) - AD Sports HD 1

مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

كريستال بالاس × ساوثهامبتون (14:30 مصر، 15:30 السعودية) - beIN Sports HD 2 Premium

برنتفورد × وست هام (19:30 مصر، 20:30 السعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

ليفربول × ولفرهامبتون (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 1 Premium



مباريات اليوم السبت في الدوري المصري

بيراميدز × غزل المحلة (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - OnTime Sports HD 1

المصري × الاتحاد السكندري (19:00 مصر، 20:00 السعودية) - OnTime Sports HD 2

سيراميكا كليوباترا × فيوتشر (19:00 مصر، 20:00 السعودية) - OnTime Sports HD 1

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الفيحاء × الباطن (14:30 مصر، 15:30 السعودية) - SSC HD 1

الاتفاق × أبها (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - SSC HD 1