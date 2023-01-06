سموحة يعلن التعاقد مع هداف الدوري في صفقة انتقال حر

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، تعاقده مع أحمد الشيخ مهاجم فريق غزل المحلة بدايةً من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

ويتصدر أحمد الشيخ ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 7 أهداف في ظل تألقه بشكل لافت للنظر مع غزل المحلة.

ونشر فرج عامر صورة للخطاب الموجه إلى نادي غزل المحلة لإبلاغه بالتوقيع مع أحمد الشيخ للانضمام إلى نادي سموحة بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

ونص الخطاب المرسل من إدارة سموحة لنظيرتها في غزل المحلة، بأنه “تم توقيع تعاقد مع اللاعب أحمد محمد محمد الشيخ، والذي ينتهي عقده مع ناديكم الموقر بنهاية الموسم الجاري، من أجل الانتقال إلى نادي سموحة بداية من الموسم المقبل”.