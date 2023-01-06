الجمعة 06 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

سموحة يعلن التعاقد مع هداف الدوري في صفقة انتقال حر

سموحة وغزل المحلة
سموحة وغزل المحلة

أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، تعاقده مع أحمد الشيخ مهاجم فريق غزل المحلة بدايةً من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

ويتصدر أحمد الشيخ ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 7 أهداف في ظل تألقه بشكل لافت للنظر مع غزل المحلة.

ونشر فرج عامر صورة للخطاب الموجه إلى نادي غزل المحلة لإبلاغه بالتوقيع مع أحمد الشيخ للانضمام إلى نادي سموحة بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

ونص الخطاب المرسل من إدارة سموحة لنظيرتها في غزل المحلة، بأنه “تم توقيع تعاقد مع اللاعب أحمد محمد محمد الشيخ، والذي ينتهي عقده مع ناديكم الموقر بنهاية الموسم الجاري، من أجل الانتقال إلى نادي سموحة بداية من الموسم المقبل”.

فرج عامر رئيس سموحة سموحة الدورى المصرى احمد الشيخ غزل المحله

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