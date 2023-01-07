السبت 07 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد تعرضه لنزيف حاد.. وفاة وديع نجل المطرب جورج وسوف

جورج وسوف ونجله وديع
جورج وسوف ونجله وديع

قال الإعلامى اللبنانى نيشان، فى اتصال مع قناة "الجديد"، إن وديع نجل سلطان الطرب الفنان السوري جورج وسوف، قد توفى بعد معاناته من نزيف، في مستشفى مار يوسف في بيروت.

كما أكد موقع "ET بالعربية" المتخصص بأخبار الفنانين، وفاة وديع وسوف ابن جورج وسوف، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات العملية التي أجراها مؤخرا.
 

وفي وقت سابق، كشف الصحفي اللبناني عادل ساميا، تطورات الحالة الصحية لنجل الفنان چورچ وسوف.


وغرد على تويتر، وقال: "كل الدعاء لنجل سلطان الطرب جورج وسوف الذي يتواجد حاليًا بحالة حرجة في المستشفى.. يارب محنة وتمر، ويعود لعائلته ومحبيه أقوى من قبل".

 

وكانت الفنانة إليسا قد نشرت تغريدة طلبت فيها التبرع بالدم لأحد الأشخاص دون ذكر اسمه بمستشفى مار يوسف في لبنان، وحمل الإعلان رقم هاتف للتواصل.


وضجت مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط الفنية والإعلامية في لبنان  بخبر تعرض وديع وسوف لحالة صحية حرجة، قبل أن يعلن وفاته في النهاية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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