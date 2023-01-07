السبت 07 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الاتحاد السكندرى والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

نقدم لكم موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الاتحاد السكندري والقنوات الناقلة، وباقي التفاصيل الخاصة بهذا اللقاء الهام بالنسبة لنادي الزمالك وجمهوره، خاصة بعد إخفاقهم لمرتين متتاليتين كانت الأولى بالهزيمة على يد فريق نادي أسوان بهدفين مقابل هدف، والثانية بالتعادل الإيجابي 1 - 1 أمام فريق نادي الداخلية في اللحظات الأخيرة، واتسع الفارق بين نادي الزمالك ونادي الأهلي المتصدر لجدول الدوري إلى خمس نقاط، وإليكم موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الاتحاد السكندري.

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الاتحاد السكندري 

ويدخل نادي الزمالك مباراته المقبلة يوم الأربعاء القادم الموافق 11 من شهر يناير الجاري وذلك ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز، والتي يلتقي فيها بفريق الاتحاد السكندري باستاد الإسكندرية بحثًا عن الثلاث نقاط، وتحسين موقعه في جدول الدوري، بعد أن فقد في مبارتين خمس نقاط كاملة، بعد هزيمة وتعادل أدت إلى كون مركزه في الجدول مهددًا وذلك في حال فوز فريق فيوتشر في الجولة الحالية في مباراته والتي تجمعه مع سيراميكا كليوباترا غدًا، ليرتفع رصيد فيوتشر في حال الفوز إلى 26 نقطة وينتزع المركز الثاني من نادي الزمالك.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك القادمة ضد الاتحاد السكندري 

ويمكن للجمهور مشاهدة مباراة الزمالك القادمة ضد الاتحاد السكندري عبر شاشة أون تايم سبورت الناقلة الحصرية لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري وغيرها من مباريات الدوري المصري الممتاز والبطولات الأخرى المحلية للفرق المصرية، كما يتم التعليق على الأداء الفني للفريقين في الاستوديو التحليلي للقناة، والذي يضم باقة من ألمع نجوم ونقاد الكرة المصرية، كما يتم تحليل الأداء التحكيمي من خلال الخبراء التحكيميين.

في الجانب الآخر، يسعى فريق نادي الاتحاد السكندري إلى تحقيق الفوز السابع له في الدوري المصري الممتاز ودخول المربع الذهبي لجدول الدوري، حيث يتنافس مع فريق غزل المحلة وبيراميدز على هذه المنطقة، فهو يتساوى مع غزل المحلة في النقاط لكن يتفوق عليه الأخير بالأهداف ليحل في المركز الخامس بينما الاتحاد السكندري يحل في المركز السادس من الدوري برصيد نقاط 18 نقطة من 11 لقاء.

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موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الاتحاد السكندرى والقنوات الناقلة

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