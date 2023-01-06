سليمان عيد لـ«كابيتانو مصر»: أنا زملكاوي طيب بس بحب الأهلي

بدأت فعاليات الحلقة السادسة من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، والمُذاع عبر فضائية "ON"، والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الحلقة بدأت مع انتقال الفرق المشاركة في برنامج المسابقات "كابيتانو مصر"، للمعسكر الخاص بهم والذي كان بمثابة مفاجأة لكل الشباب المشارك في البرنامج.

وحل الفنان الكوميدي سليمان عيد، ضيفًاً على حلقة الليلة من برنامج "كابيتانو مصر"، وقدم عددًا من الفقرات السحرية مع مواهب البرنامج.

وقال سليمان عيد:"بحب كرة القدم وأن زمالكاوي وليا ذكريات كبيرة مع كرة القدم، أن زملكاوي طيب وبحب الأهلي لأن كل أهلي أهلاوية، فقولت اختلف معاهم، بس الصراع جه على دماغي السنين اللي فاتت".

