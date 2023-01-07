إسماعيل يوسف مدربًا عامًا بالجهاز المعاون لفيريرا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، تعين إسماعيل يوسف مدربًا عامًا بالجهاز المعاون البرتغالي جوسفالدوا فيرير،المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ومن المقرر أن يستانف الزمالك تدريباته اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، قد قرر عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهدار درع الدوري للنادي المنافس في البطولة.

وفي نفس الوقت كما قرر مجلس الإدارة توقيع غرامة مالية علي جميع اللاعبين بخصم 20% من قيمة مستحقات اللاعبين مع إيقاف كافة المستحقات إلى أجل غير مسمى.

كما قرر المجلس إيقاف كلا من أحمد فتوح وعبد الله جمعة ثنائي دفاع الأبيض واحالتهما للتحقيق، وأجراء تحاليل خاصة لهما غدا بمعرفة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لأسباب لن يفصح عنها النادي والتأكيد علي أنهما لم يتعرضا للإصابة بفيروس كورونا مع عرضهما للبيع .

وهناك اتجاه لحل الأزمة بعد عقد مرتضي منصور، جلسة مع عبد الله جمعه وتقديم الاعتذار، وقبوله الاعتذار، وتحديد جلسه لاحمد فتوح خلال الساعات المقبلة من أجل حل الأزمة.

وتعادل فريق الزمالك مع الداخلية بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 25 نقطة يحتل بهم المركز الثاني.

سيدات الزمالك يفزن على هليوبوليس في دوري اليد

وفاز الفريق الاول "سيدات" لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة 50-15 باللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الدور الأول لبطولة الدوري. يذكر أن الفريق تغلب علي 6 أكتوبر 30-20 بالجولة السابقة التي جمعتهما الأحد الماضي بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء . ومن المقرر أن يلاقي" سيدات" اليد نظيره الشمس بالجولة الاخيرة من الدور ذاته غداً السبت في تمام الخامسة مساءً بصالة المنافس. ويتكون الجهاز الفني لسيدات يد الزمالك من: قاسم إبراهيم مديراً فنياً، وعادل خيري مدرباً عاماً، ومحمود عبدالله مدرباً لحراس المرمي، وأشرف حسين محللاً للأداء، وحسن شاكر مدير إداري القطاع ، ورغدة أحمد طبيبة ، وهبة حسنين مدير إداري الفريق.