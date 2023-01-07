«حماة الوطن» يشارك فى قداس عيد الميلاد ويهنئ البابا تواضروس الثانى

حرص النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي علي حضور قداس عيد الميلاد المجيد في كتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتهنئة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وقدم وكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وللكنيسة وابنائها بمناسبة الأعياد المباركة.

ودعا نصير المولي عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو مزيد من التقدم والرخاء تحت قيادتنا الرشيدة.