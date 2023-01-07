الدفع بـ9 سيارات أسعاف لتأمين قداس عيد الميلاد فى أسوان

دفع مرفق أسعاف أسوان بعدد 9 سيارات أسعاف مجهزة أمام مقار الكنائس التي يقام بها صلوات قداس عيد الميلاد المجيد، وذلك في إطار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية ونقل الحالات في حين وقوع أي طوارئ.

وتمركزت سيارات الإسعاف أمام مقار الكنائس، ويستمر ذلك حتى الانتهاء من الصلوات والطقوس الخاصة بعيد الميلاد المجيد، وتوافد العديد من الأخوة الأقباط لاحتفال بعيد الميلاد المجيد وأداء صلوات القداس، وذلك وسط أجواء احتفالية مميزة ومبهرة.

وشهدت كنائس محافظة أسوان تشديدات أمنية مكثفة بواسطة ضباط الشرطة بمديرية أمن أسوان، وذلك في إطار الخطة الأمنية لتأمين وفرض السيطرة الأمنية على المناطق بأكملها أثناء الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وأداء صلوات القداس داخل الكنائس.

وشهدت الكنائس وضع بوابات الإلكترونية على البوابات حتى يتم تفتيش المتوافدين أثناء دخولهم إلى الكنائس للاحتفال وأداء صلوات قداس عيدالميلاد المجيد.

وانتشرت الدوريات الأمنية بشكل مكثف في شوارع مدينة أسوان وفى محيط الكنائس أيضًا لتأمين المحتفلين من الاخوة الأقباط خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، بالإضافة إلى أثناء توافدهم على الكنائس.

جدير بالذكر، أن الإثنين الماضي استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نيافة الأنبا بيشوى أسقف أسوان وتوابعها، وذلك فى لقاء ودى وأخوى بحضور اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام للمحافظة، ومجلع حبيب منسق عام الكنيسة.

واطلع محافظ أسوان على التصميمات الهندسية لكنيسة السيدة العذراء مريم، والقديس الأنبا بيشوى بحى الصداقة الجديدة، والتي تخدم حوالى 1500 أسرة.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن روح الأخاء والمحبة والتعاون هي التي تحكم العلاقات بين المحافظة والكنيسة الأرثوذكسية ليعكس ذلك المبادئ والأسس الثابتة للمواطنة وأواصر التلاحم والتماسك والتسامح التي تقوم عليها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه، وجه الأنبا بيشوى الشكر للمحافظ على حرصه لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع مواطني أسوان باعتبارهم نسيج واحد للأمة المصرية دون أي تفرقة.

وأشار إلى أن هذه الروح الطيبة من المحبة تتعايشها وتتناقلها الأجيال جيلًا بعد جيل فكلنا مصريين مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة.