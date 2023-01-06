الجمعة 06 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توقيع الكشف المجاني علي 1779 مواطن بقرى أشمون

قافلة كغر الفرعونيه
قافلة كغر الفرعونيه بالمنوفية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، قافلة طبية مجانية بقرية كفر الفرعونية بمركز أشمون، استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وأسفرت الحملة عن توقيع الكشف الطبي المجاني علي 1779 مواطن من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لـ 274 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لـ23 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 30 حالة، مع صرف العلاج اللازم لهم.

كما تم تحويل 16 حالة  تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، إضافًة إلى تنظيم 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم عن  إنتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية اللقاح.

وأكدت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، أن القافلة شملت 10 عيادات متخصصة ضمت “2 عيادة باطنة، 2 عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، رمد، أسنان”، إضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.  

ونظمت القافلة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية.

إجراء الفحوصات إجراء عمليات جراحية أهالى القرية أهالى القرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار الصحة بالمنوفية الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

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