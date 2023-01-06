«الأولمبية» تهنئ اتحاد السلاح بذهبية محمد السيد فى كأس العالم للشباب

قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية التهنئة للاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبدالمنعم الحسيني بعد تحقيق محمد السيد الميدالية الذهبية لبطولة العالم لسلاح سيف المبارزة المقامة بإيطاليا.



وحقق محمد السيد الميدالية الذهبية بعد مشوار ناجح في البطولة وأداء متميز يأتي ضمن سلسة نجاحات وإنجازات للاتحاد المصري للسلاح



وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين اهتماما كبيرا وغير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الرياضية.