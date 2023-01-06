الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف يشهد قداس عيد الميلاد بمطرانية ببا

القداس
القداس

شهد الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، مساء اليوم، قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية ببا، وذلك مشاركة للأخوة المسيحيين احتفالهم بعيد الميلاد، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف ببا وتوابعها على رأس جمع كبير من الآباء والكهنة والقساوسة، وقدم المحافظ التهنئة لجموع الحاضرين متمنيا أن يكون عيدا وفرحة على كل المصريين.

بحضور: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ،اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف،اللواء حازم عزت السكرتير العام،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،العميد طيار أركان حرب علاء الدين عبد الجواد قائد قاعدة بني سويف الجوية،ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ ورجال الدين الإسلامي وجمع من أهالي مركز ومدينة ببا.

وترأس الأنبا اسطفانوس صلاة القداس بالمطرانية، حيث ألقى نيافته عظة رحب في بدايتها  بالمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم  وضيوفه الكرام، معربا عن تقديره لحضورهم ومشاركتهم القداس والذي يدل على عمق الترابط والوحدة بين أبناء الوطن الواحد ،مثمنا الجهود التي يقوم بها المسؤولون بالمحافظة خاصة في مجال التنمية وحفظ الأمن والاستقرار

هذا ومن المقرر أن يشهد المحافظ "د.محمد هاني غنيم_بعد قليل_ أيضا القداس بالكنيسة المطرانية بمدينة بني سويف، لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف ، والذي يترأس القداس بالمطرانية ،بالإضافة إلى تهنئة الحاضرين من أبناء المحافظة من الإخوة  المسيحيين  للقداس بالمطرانية.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد بني سويف قداس عيد الميلاد المجيد مجلسي النواب والشيوخ

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