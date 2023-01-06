الجمعة 06 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رياض محرز يتوج بجائزة لاعب الشهر في مانشستر سيتي

رياض محرز
رياض محرز

توج رياض محرز، بجائزة أفضل لاعب في فريق مانشستر سيتي عن شهر ديسمبر الماضي.

كان محرز قد سجل هدفًا وصنع آخر مع عودة مانشستر سيتي للمباريات بعد استراحة كأس العالم قطر 2022.

وأحرز الدولي الجزائري هدفًا في مباراة مانشستر سيتي وليفربول في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية، حيث فاز السكاي بلو بنتيجة 3-2.

كانت تسديدة رائعة من رياض محرز، وتم التصويت عليها كأفضل هدف في مانشستر سيتي عن الشهر الماضي.

كما صنع محرز هدفًا للنجم النرويجي إيرلينج هالاند خلال الفوز على ليدز بنتيجة 3-1 في الدوري الإنجليزي.
 

رياض محرز مانشستر سيتى الدورى الانجليزى لاعب الشهر

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