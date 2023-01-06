الجمعة 06 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يُشارك أقباط الإسماعيلية الاحتفال بأعياد الميلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قام الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بزيارة لكنائس محافظة الإسماعيلية لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، بحضور اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية واللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية والمهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية.

وبدأ "مندور" جولته، بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوزوكس حيث كان في استقباله الأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوزوكس بالإسماعيلية وتوابعها.

وأعرب “مندور” عن سعادته بهذة المناسبة المقدسة، متمنيًا للإخوة الأقباط على أرض مصرنا عيدًا سعيدًا وعامًا مليئًا بالرخاء والتوفيق والنجاح.

وأكد رئيس الجامعة،  أن الهوية المصرية على مر التاريخ زاخره بالأحداث التى تثبت أن الشعب المصري نسيج واحد وظهر ذلك جلياً فى أصعب الظروف، متمنيًا لشعب مصر وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مزيد من الازدهار والتطوير.

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