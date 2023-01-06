الحلقة السادسة.. محمد زيدان يشاهد مباراة المجموعة الثانية لـ«كابيتانو مصر»

يحل الكابتن محمد زيدان ضيف الحلقة الخامسة والسادسة من برنامج اكتشاف المواهب الكروية الضخم “كابيتانو مصر” فيشاهد مباراة المجموعة الثانية التي تقام ضمن حلقة اليوم والتي ستعرض في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة أون.

وكانت انتهت المباراة الثانية من برنامج "كابيتانو مصر"، والتي أقيمت بين فريقي بوبو الذي يتولى قيادته الكابتن أحمد الكأس، وعلي أبو جريشة الذي يتولى قيادته الكابتن محمد اليماني، بفوز فريق اليماني، حيث نجح فريق أبو جريشه في السيطرة على معظم أحداث المباراة إلا أنها انتهت بركلات الترجيح.

وبدأ فريق علي أبو جريشة، بتسجيل هدف من ركلة جزاء إلا أن فريق بوبو اقتنص هدفا هو الآخر من ركلة جزاء في نهاية المباراة ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها فريق الكابتن محمد اليماني ليصعد إلى المباراة المقبلة.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصًا على اكتشاف مواهب لاعبي كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، في مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم السباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة ، وأطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.