الجمعة 06 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة السادسة.. محمد زيدان يشاهد مباراة المجموعة الثانية لـ«كابيتانو مصر»

محمد زيدان
محمد زيدان

يحل الكابتن محمد زيدان ضيف الحلقة الخامسة والسادسة من برنامج اكتشاف المواهب الكروية الضخم “كابيتانو مصر” فيشاهد مباراة المجموعة الثانية التي تقام ضمن حلقة اليوم والتي ستعرض في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة أون.

وكانت انتهت المباراة الثانية من برنامج "كابيتانو مصر"، والتي أقيمت بين فريقي بوبو الذي يتولى قيادته الكابتن أحمد الكأس، وعلي أبو جريشة الذي يتولى قيادته الكابتن محمد اليماني، بفوز فريق اليماني، حيث نجح فريق أبو جريشه في السيطرة على معظم أحداث المباراة إلا أنها انتهت بركلات الترجيح.

وبدأ فريق علي أبو جريشة، بتسجيل هدف من ركلة جزاء إلا أن فريق بوبو اقتنص هدفا هو الآخر من ركلة جزاء في نهاية المباراة ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها فريق الكابتن محمد اليماني ليصعد إلى المباراة المقبلة.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصًا على اكتشاف مواهب لاعبي كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.  

يذكر أن كابيتانو مصر" أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية،  في مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم السباب للعب  فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة ، وأطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة.

الحلقة السادسة المجموعة الثانية كابيتانو مصر زيدان المجموعة السادس

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تعرف قرية «أم دومة»؟؟

الأكثر قراءة

بث مباشر.. الاحتفال الرسمى لقداس عيد الميلاد المجيد

قبطية تقبل الرئيس السيسى فى احتفال عيد الميلاد المجيد

استقبال حافل بالزغاريد والهتافات للرئيس السيسى فى قداس عيد الميلاد المجيد

الرئيس السيسى يصل كاتدرائية ميلاد المسيح لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

الرئيس السيسى يصافح الأقباط بقداس عيد الميلاد فى كاتدرائية ميلاد المسيح

بث مباشر.. الرئيس السيسى يشارك فى احتفالية عيد الميلاد المجيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «3-3»

سارة شريف

الأسبوع الأول.. الرسائل

ماجد حبته

التنمية مستمرة فى الصعيد

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (3-3)

مؤمن المحمدي

آدينا بـ نتفرج

القس رأفت رؤوف الجاولي

وتمضى الأيام والسنين

د. محمد عفيفي

ليلة عيد فى شبرا

ماجد حبته

ميلاد جديد لقرية مصرية

صور

جنازة والدة الفنان طارق لطفى

القاهرة ونيلها وطول ليلها (صور حرة)

رجعت الشتوية «صور»

محطة تل أبيب

المزيد

الأسعار فى إسرائيل.. الشيكل يتراجع وزيادة التضخم مستمرة

طال الأطفال والكبار.. كيف أثر التضخم على إسرائيل؟

ارتفاع أسعار الغذاء والمياه والكهرباء: 2023 عام «باهظ الثمن» فى إسرائيل